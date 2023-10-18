製毒師全身被腐蝕潰爛...台中破「喵喵」毒工廠453公斤

台中高姓男子在東勢山區鐵皮屋製毒，找有多項毒品前科的禾成化工公司高姓負責人提供原料，檢警調人員一度喬裝成農民蒐證，今年8月攻堅一度被毒煙嗆到淚流不止，更驚見高男因製毒遭腐蝕，全身都是潰爛傷口，一共起獲第四級毒品喵喵原料、成品及半成品453公斤，依製毒罪起訴2人。

台中地檢署指出，全案經檢察官吳昇峰指揮調查局中機站、刑事局等單位，查出高男（33歲）承租東勢區1處鐵皮屋作製毒工廠，今年3、4月間另由禾成化工公司的高姓負責人（63歲）自大陸進口未列管得「4-甲基苯丙酮」、溴水等，作為製造第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」（俗稱喵喵）原料。

高男另找來何姓少年，今年4月17日起向高姓負責人詢問製毒流程，對方隨後也前往製毒工廠傳授方式，過程中雙方緊密聯絡，製成遇到困難也隨即諮詢以排除問題，最終成功製成大量第四級毒品喵喵。

檢方說，全案經專案小組監控，發現高男等人先是將原料運往東勢區的偏僻山區，路途狹窄陡峭，四周樹木林立，且非四輪驅動車輛甚至是難抵達現場，環境相當隱密，高男還在門口堆放大量肥料佯裝成務農倉庫作掩護，自己還特別去訂製藍色制服，上山製毒就穿上偽裝成作業人員。

檢方表示，相關蒐證人員更偽裝成農民，長期監控下掌握證據，今年8月15日發動搜索入內攻堅，但過程中工廠內瀰漫「2-溴-4甲基苯丙酮」特有濃烈嗆鼻氣味；當天一共查扣2卡車製毒器具，及2-溴-4甲基苯丙酮原料160公斤、半成品及成品293公斤。

專案小組更因毒煙強烈灼眼效果，導致多人眼睛遭受強烈刺激流淚不止，且發現高男身上更是布滿化學灼傷之潰爛傷口，顯見毒品毒性危害強烈。

檢方訊時，高男坦承承租廠方、和化工廠高姓負責人請益製毒方式並諮詢排除問題，何姓少年也說，他負責開車載高姓負責人上山到工廠，並由對方口頭指示製毒方式，高姓負責人也說利用化工廠名義提供原料。

檢方偵結依製造第四級毒品罪嫌起訴2名高男，檢方另請法院審酌，2名高男偵查中自白，若審理期間仍可秉此一貫，應依法減刑；但檢方也特別敘明，2人為財鋌而走險製毒，法院不能動輒以刑法第59條情堪憫恕減刑，否則難使國民遠離毒害；另何姓少年則交由少年法庭處理。

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