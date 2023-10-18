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桃園夫婦遇襲凶手墜樓3死命案 桃檢已啟動這機制...

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園楊梅區昨天傍晚發現鄭姓男子墜落在三民路某社區內，警方循線查訪發現住在7樓的洪姓夫妻在自家內遭刺死亡，初步清查疑似鄭男行凶後畏罪身亡，桃園地方檢察署晚間接獲桃市警楊梅分局通報發生3死命案，除指派主任檢察官及所屬到場處理，同時也通知犯罪被害人保護協會提供被害家屬相關的保護並給予支援，全案正由檢察官積極偵辦中。

桃檢襄閱主任檢察官康惠龍說明，地檢署一接獲警方通報後，立即指派主任檢察官李宗翰及檢察官林佩蓉前往現場處理，同時通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會協助家屬提供保護服務；檢察官到場後，勘驗現場狀況，指示鑑識人員詳細蒐證，3名死者今天上午由主任檢察官陳詩詩、檢查官林佩蓉率法醫孫孝賢在中壢殯儀館行相驗，以確認3人分別死亡的原因及釐清案情，全案正由檢察官積極偵辦中。

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桃園市楊梅區發生夫婦遇刺、兇手疑畏罪跳樓3命案，桃園地方檢察署除指派主任檢察官到場處理，也通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會協助家屬提供保護服務。記者陳恩惠／攝影
桃園市楊梅區發生夫婦遇刺、兇手疑畏罪跳樓3命案，桃園地方檢察署除指派主任檢察官到場處理，也通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會協助家屬提供保護服務。記者陳恩惠／攝影

檢察官 桃園 命案

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