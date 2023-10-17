影／工程師斜槓寄毒品至大陸　外快賺不成還得吃牢飯

桃園市中壢工業區一名施姓工程師平常有吸毒的習慣，因一名在大陸工作的友人有毒癮又無法取得毒品，竟異想天開地想斜槓販毒賺取外快，日前以航空快遞郵寄毒品到大陸給友人，該件包裹卻在桃園國際機場航郵中心遭到關務署台北關及航空警察局安檢大隊查獲，航警經過多日追查，終於將施嫌逮捕，並依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。

航警局刑事警察大隊偵一隊長許耀澤表示，台北關與航警局安檢大隊於5月26日在桃園國際機場航郵中心，查獲寄往大陸的小包內夾藏第二級毒品甲基安非他命4公克，清查後發現包裹上登載的寄件人蔡男，已於數月前就出境，專案小組轉而追查寄件的桃園市中壢工業區某郵局。

許耀澤指出，專案小組調閱周遭數千支監視器影像並過濾分析後，查出實際寄件人為中壢工業區某科技大廠施姓工程師，跟監多日後在6月12日將施嫌拘提到案，並於住所起獲吸食器、夾鏈袋、電子磅秤及分裝完成的甲基安非他命8包，重54.78公克。