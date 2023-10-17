數量驚人！警攔停違規車意外揪毒 後座竟藏大批毒菸彈

桃園市保安警察大隊昨晚巡邏攔停一輛交通違規的小客車，員警見車上疑似有菸草，詢問2人是否攜帶違禁品，右前座乘客坦承有K他命1包；警方將2人帶回的路上，駕駛才承認後座還有其他毒品，搜出卡西酮類罐裝菸油9罐、菸彈123個、K他命果汁包164包及K他命30包。2人稱只是擔任司機送貨，警方正擴大追查。

保大員警昨晚11點多執行巡邏勤務，行經龜山區萬壽路二段與和平路口，見一輛小客車交通違規，上前攔停盤查，發現車上2人神情有異，車內還放置疑似菸草1包，對此警方詢問2人是否有攜帶違禁物品，右前座男子坦承攜帶K他命1包並主動交出，為釐清案情，警方將2人帶回。

過程中駕駛突向警方坦言車輛後座還有其他毒品，警方隨後清查，發現摻有卡西酮類罐裝菸油9罐（含罐毛重1147公克）、裝有卡西酮類電子菸彈共123個（含彈體毛重732公克）、摻有K他命果汁包共164包（含袋毛重430公克）、第三級毒品K他命共30包（含袋毛重30.42公克），駕駛稱因最近無業，在網路上應徵司機工作，僅協助載運物品。

警方表示，卡西酮屬於政府公告管制的第三級毒品，這次查獲的卡西酮類罐裝菸油約可製作1600顆電子菸彈，每顆菸彈行情市價約2千至2500元，市值約4百萬，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並持續向上追溯毒品源頭。

保安警察大隊大隊長吳傳銘表示，電子菸彈以液態毒品菸油混充為目前新興的施用毒品態樣，年輕人因好奇吸食不知不覺淪為毒品人口，呼籲民眾勇敢向毒品說「不」，若發現可疑請立即撥打110檢舉。

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