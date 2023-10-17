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桃園工程師斜槓收入寄毒到對岸 航警海關攜手逮人

中央社／ 桃園機場17日電

桃園市中壢工業區一名吸毒的工程師，為協助身在大陸的友人一解毒癮，竟異想天開以郵寄方式販賣毒品給友人，想增加自己的斜槓收入，但遭到航警局與台北關查獲依法送辦。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊長許耀澤接受媒體聯訪表示，安全檢查大隊與關務署台北關5月26日在桃園國際機場航郵中心，查獲寄往大陸的小包內夾藏第二級毒品甲基安非他命4公克，立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦，並會同桃園市警局中壢分局組成專案小組溯源調查。

許耀澤指出，初步清查發現，包裹寄件人蔡男數月前就已出境，專案小組轉而追查寄件的桃園市中壢工業區某郵局，在調閱周遭數千隻監視器影像過濾分析，查出實際寄件人為中壢工業區某科技大廠施姓工程師，鎖定跟監多日後在6月12日拘提到案，起獲吸食器、夾鏈袋、電子磅秤及分裝完成的甲基安非他命8包，重54.78公克，

許耀澤說，施男供稱自己有吸毒，因為友人在對岸毒品取得不易，才想利用兩岸郵政e小包跨境販毒給蔡姓友人，開啟斜槓收入，因擔心遭追查，所以寄件人才會寫蔡姓友人的名字，至於住所查獲的安非他命則是規劃後續寄送的毒品，警方調查後以違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

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