大陸漁船東引擱淺 3名船員自行登島岸巡火速尋人

一艘大陸漁船昨天下午因機艙漏水，擱淺在東引清水澳附近，船上3名陸籍船員登島，馬祖海岸巡人員立即展開搜尋。圖／讀者提供

一艘大陸漁船昨日下午因機艙漏水，擱淺在東引清水澳附近，船上3名陸籍船員登島，馬祖海岸巡人員立即展開搜尋，在將近16點多將人尋獲，馬祖岸巡隊立即依規定將3人進行檢疫及向相關單位通報處置。

據了解，最早發現這艘大陸漁船的是陸軍東引地區指揮部，他們在14時25分發現陸籍漁船慢慢靠近，後來船隻疑似因故障擱淺於清水澳，駐軍發現3名陸籍人士登島，趕緊通報海岸巡人員搜尋中。

海巡單位人員在下午3時50分發現船上3人均已逕行登岸，岸巡隊立即依規定將3人進行檢疫及向相關單位通報處置，由於東引無法執行留置，3名大陸船員於昨天晚間7時由海巡隊警艇PP-10082艇搭載從東引出發，於晚間8時40分抵達南竿，目前由查緝隊執行留置等後續事宜。