影／淡水男攜毒飆車逃給警察追 謊報兄身分證號罪加一等

新北市淡水區1名53歲徐姓男子，日前騎機車假裝配合攔檢停下，卻又加速逃給警察追，結果自摔跌倒，車內被搜出2小包安非他命毒品，最後又因為謊報他人身分證號接受警詢，多加偽造文書、使公務人員登載不實罪嫌被移送法辦。

警方11日晚間9許，在淡水區民權路、民富街口覺得1名機車騎士形跡可疑，示意靠邊停車受檢，徐男緩緩向前停靠路邊，等員警接近時卻加速向前逃逸。警匪飛車追逐僅約50公尺，徐男穿梭車陣到1處道路缺口，緊急迴轉打算調頭再逃，卻自摔倒地被攔下。

他辯稱以為自己闖紅燈要被開罰，所以逃跑。員警在他車內找到2小包毒品，隨即上銬帶回派出所，完成筆錄之後按壓指紋比對身分，發現他剛剛假冒哥哥的身分證號應訊，還在筆錄上簽名。