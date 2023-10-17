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影／曾在變壓器、佛桌藏槍毒被抓 這次毒品藏噴罐還是栽了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄洪姓男子多次涉槍、毒案被捕，去年他在變壓器藏毒、在佛桌藏槍，一一被警方搜出，案由法院審理中。警方再接獲線報，得悉他又擁有槍、毒，發現他這次竟改裝噴罐藏毒品，若沒仔細搜查，可能任他脫罪。

據了解，洪姓男子（51歲）去年4月涉槍、毒案獲交保後，隔不到1個月，又經高雄警方在他高雄市小港區租處，在佛桌夾層，查獲改造槍械，並打開他隨身攜帶的變壓器，才發現27包海洛因及安非他命，案仍由法院審理。

今年9月間，高雄市刑警大隊偵五隊接獲線報，指洪姓男子擁有槍、毒，警方追出他的行蹤，9月26日在高雄市苓雅區他租處外找到他，他自認為警方找不到他攜帶毒品，一副若無其事，員警搜查他的轎車，在後車箱發覺1罐不起眼的輪胎修補劑噴罐，搖晃時與一般噴罐無異，但經驗老道的刑事小隊長卻發現玄機。

小隊長對噴罐上摸下轉，發覺噴罐底座竟能轉動，轉開底座，便發現罐內藏放多包海洛因、安非他命，洪姓男子才認栽。後來帶警方到屏東東港另處租屋，搜出具殺傷力的改造手槍及鎮暴槍，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦，並由高雄地檢署聲押獲准。

洪姓男子去年就在變電器藏毒。資料照片，記者林保光／翻攝
洪姓男子去年就在變電器藏毒。資料照片，記者林保光／翻攝
警方發現洪姓男子的巧思，在噴罐底座另設開關，裡面卻藏毒品。記者林保光／攝影
警方發現洪姓男子的巧思，在噴罐底座另設開關，裡面卻藏毒品。記者林保光／攝影
洪姓男子涉嫌藏毒的噴罐底座，外觀與一般噴罐無異，卻設計開關藏毒品。記者林保光／攝影
洪姓男子涉嫌藏毒的噴罐底座，外觀與一般噴罐無異，卻設計開關藏毒品。記者林保光／攝影

毒品 高雄市 屏東

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