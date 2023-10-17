影／曾在變壓器、佛桌藏槍毒被抓 這次毒品藏噴罐還是栽了

高雄洪姓男子多次涉槍、毒案被捕，去年他在變壓器藏毒、在佛桌藏槍，一一被警方搜出，案由法院審理中。警方再接獲線報，得悉他又擁有槍、毒，發現他這次竟改裝噴罐藏毒品，若沒仔細搜查，可能任他脫罪。

據了解，洪姓男子（51歲）去年4月涉槍、毒案獲交保後，隔不到1個月，又經高雄警方在他高雄市小港區租處，在佛桌夾層，查獲改造槍械，並打開他隨身攜帶的變壓器，才發現27包海洛因及安非他命，案仍由法院審理。

今年9月間，高雄市刑警大隊偵五隊接獲線報，指洪姓男子擁有槍、毒，警方追出他的行蹤，9月26日在高雄市苓雅區他租處外找到他，他自認為警方找不到他攜帶毒品，一副若無其事，員警搜查他的轎車，在後車箱發覺1罐不起眼的輪胎修補劑噴罐，搖晃時與一般噴罐無異，但經驗老道的刑事小隊長卻發現玄機。