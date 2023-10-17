高雄詐團「黑吃黑」槍戰10槍傷3人 主嫌都交保只有3少年收容

高雄爆出詐團「黑吃黑」引爆槍響造成3人中彈，警方陸續帶回涉案16人，在其中3名少年身上起獲4把長、短槍，衝突起因為吳姓男子質疑林姓男子一方私吞260萬元贓款，警詢後依殺人未遂、槍砲、詐欺等罪移送橋頭地檢署，並追出吳男幕後陳姓主嫌，陳訊後聲押獲10萬元交保，其餘人則在檢方複訊後以數萬元交保、請回，3名少年涉入槍擊，被少年法院裁定收容。

警方調查，全案是因45歲吳姓男子質疑25歲林姓男子一方私吞260萬詐騙贓款，吳前天凌晨率十多人在苓雅區舞廳將林押走，帶往青龍宮，逼林男吐錢。

林男同行好友在舞廳逃脫，打電話找了十多人支援，由林姓、賴姓、呂姓3名少年攜槍前往青龍宮，雙方在宮前發生衝突，過程中有人連開至少10槍，兩名陳姓男子和無辜蕭姓廟公中彈。

混亂中林男又被吳男等人押走，中途趁隙逃走報警，中彈兩名陳姓男子自行就醫後也被警方帶回。

警方陸續逮捕雙方涉案14人，在呂姓、林姓、賴姓少年身上查獲3把短槍、1把長槍、子彈65發；原認為開槍是吳男一方，追查才發現中彈2名陳男是吳男陣營，2人指認是林陣營的林姓和賴姓少年開槍。

但少年否認開槍，青龍宮外也無監視器，警方正設法訪查目擊者，另採證槍彈跡證比對釐清。

警方查出雙方都是詐騙集團，林男隸屬於一名陳姓男子為首的車手集團，多吸納未成年入夥，因有人「黑吃黑」私吞贓款，才引爆糾紛。

原先吳男被警方當成押人的「主嫌」，沒料事後又追出吳背後的陳姓男子才是幕後主導者，陳、吳兩人當天在舞廳碰到林男，由陳指示吳押走林男討錢，昨警詢訊將吳男一方6人、林男一方10人移送橋頭地檢署、少年法院。