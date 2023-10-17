影／台中毒犯違停拒盤查烙跑 警跟車圍捕扣5萬毒品
台中市游姓男子在昨天下午開車違停在西屯區河南路，警方前往盤查，未料游拒捕逃逸，還撞斷警用機車後照鏡，警員通知其他同事圍捕，順利在北屯區將游攔下，車內起獲毒果汁包、K他命等贓證物，市價約5萬餘元，全案警詢後依公共危險等罪送辦。
第六分局西屯派出所員警在昨天下午2時許，巡經西屯區河南路2段時，發現游姓男子（25歲）駕駛的轎車黃線違停，員警上前欲盤查時，游男拒不配合、加速駛離，逃逸過程撞斷警用機車後照鏡。
員警發動攔截圍捕，一路尾隨伺機攔查，最後在北屯區榮富街、榮貴街口將車輛攔下，立即將游男逮捕，過程未造成人員傷亡，還在車上搜索查獲毒品果汁包12包（重48.4公克）市價約2.4萬元，以及K他命6包（重16.1公克）市價約2.9萬元，全案依妨害公務、公共危險及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方呼籲，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
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