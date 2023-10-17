高雄槍擊案逮16人 3少年涉黑槍

岡山警分局警方前天將涉及青龍宮槍擊案的呂姓少年拘提到案。記者石秀華／翻攝 高雄蚵仔寮青龍宮前天發生詐團「黑吃黑」引爆槍擊，有三人中彈，警方已查獲十六人，搜出四把槍械；中彈陳姓男子昨指認是被被搜出槍枝的林、賴二少年開槍，但少年否認。

由於全案牽涉詐團和黑槍，且雙方均有十多人助勢，案情複雜，警方建請檢方預防性羈押，要擴大追查。

警方調查，全案是因四十五歲吳姓男子質疑廿五歲林姓男子一方私吞二六○萬詐騙贓款，吳前天凌晨率十多人在苓雅區舞廳將林押走，帶往青龍宮，逼林男吐錢。

林男同行好友在舞廳逃脫，打電話找了十多人支援，由林姓、賴姓、呂姓三名少年攜槍前往青龍宮，雙方在宮前發生衝突，過程中有人連開至少十槍，兩名陳姓男子和無辜蕭姓廟公中彈。

岡山警分局警方在青龍宮槍擊案中共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。記者張議晨／攝影

混亂中林男又被吳男等人押走，中途趁隙逃走報警，中彈兩名陳姓男子自行就醫後也被警方帶回。

警方陸續逮捕雙方涉案十四人，在呂姓、林姓、賴姓少年身上查獲三把短槍、一把長槍、子彈六十五發；原認為開槍是吳男一方，追查才發現中彈二名陳男是吳男陣營，二人指認是林陣營的林姓和賴姓少年開槍。

但少年否認開槍，青龍宮外也無監視器，警方正設法訪查目擊者，另採證槍彈跡證比對釐清。

警方查出雙方都是詐騙集團，林男隸屬於一名陳姓男子為首的車手集團，多吸納未成年入夥，因有人「黑吃黑」私吞贓款，才引爆糾紛。

陳男及林姓少年上月曾被捕，經檢方聲押獲法院交保，林也未裁定收容，警方懷疑涉槍擊的三名少年可能是集團出錢培養，隨時利用犯案。

因槍案涉入人數眾多，雙方供詞保留，加上詐團和黑槍結合，又吸收少年犯案，警方已建請檢方預防性羈押到案的十六人，追查其他共犯擴大偵辦。