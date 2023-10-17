聽新聞
test
0:00 / 0:00

有詭？600萬顆感冒藥製安毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

刑事局中打三隊破獲以李男為首的製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命成品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打三隊破獲以李男為首的製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命成品。記者陳宏睿／攝影
刑事局破獲製毒集團，查獲三一三點八五公斤安非他命成品，警方查出該製毒集團疑是從感冒藥中提煉麻黃素製毒，但市售感冒藥含麻黃素成分低，若要提煉出查扣重量的安毒，估計至少需要超過六百萬顆感冒藥，正追查有無隱情。

警方調查，李男委由同鄉呂姓男子煉製安非他命，採「三階段法」煉毒，也就是需先經過乳化，將感冒藥提煉出麻黃素，再透過氫化、純化階段，最後製成安非他命。

據了解，技巧普通的製毒師，每公斤安非他命需從三、四萬顆感冒藥提煉，技術較好的製毒師傅則能降低數量。

警方估計，三一三點八五公斤安非他命，需要超過六百萬顆感冒藥才能煉成，若以每顆感冒藥十元計算，李男利用感冒藥煉毒的成本恐達數千萬元。專案小組認為成本太高，不排除集團採境外走私，或有不肖業者配合外流的可能。

亞大醫院表示，麻黃素在藥廠端屬於列管藥品原料藥，但醫院或診所取得含麻黃素藥物後，病患領取僅需醫師處方箋，醫生一般開立感冒藥物，都以三至五天為標準，若開立超過七天的感冒藥，就需登記個人資料，以供查核。

醫院說，依照藥事法規定，麻黃素類成分處方藥，非經醫師處方，不得調劑供應，藥商也不得把含麻黃素類製劑，批發給非藥商、非藥局、非醫療機構；藥事人員也不能大量供應、販售含麻黃素類成分藥品，違者都可依法開罰、廢止證書，甚至是刑責。

感冒 醫師 走私

延伸閱讀

市價破2.5億！用626萬顆感冒藥提煉安非他命 警預估：首腦疑先砸千萬

影／趁杜蘇芮侵台製史上最多安毒 落網嫌辯：看影集學

影／刑事局中打破安毒工廠 扣市價2.5億成品史上最多

暴力團勾結設安毒工廠…台日警聯手破跨國毒團 台日混血男、製毒師遭訴

相關新聞

高雄槍擊案逮16人 3少年涉黑槍

高雄蚵仔寮青龍宮前天發生詐團「黑吃黑」引爆槍擊，有三人中彈，警方已查獲十六人，搜出四把槍械；中彈陳姓男子昨指認是被被搜出...

趁颱風煉毒313公斤 7人南投落網

屏東縣李姓男子涉出資組製毒集團，找來具製毒技術的同鄉呂姓好友煉毒，以感冒藥提煉出麻黃素製成安非他命；刑事局中打掌握集團藏...

有詭？600萬顆感冒藥製安毒

刑事局破獲製毒集團，查獲三一三點八五公斤安非他命成品，警方查出該製毒集團疑是從感冒藥中提煉麻黃素製毒，但市售感冒藥含麻黃...

一句話露餡！少年槍手涉高雄青龍宮槍擊案 母揪心大義滅親

詐騙集團昨因260萬餘元贓款「黑吃黑」糾紛，引發高雄蚵仔寮青龍宮廟前槍擊案，釀3人受傷，其中蕭姓廟公無辜遭波及中彈；警方...

台東虐嬰案母親三段婚姻生四娃 明日解剖女嬰查死因

台東市11月女嬰疑遭母親及同居人施虐受傷昏迷，經醫院搶救14日宣告不治，女嬰母親及同居人至今仍堅稱小孩意外受傷，檢察官明...

基泰大直坍塌案 檢廉二度約談3員工

檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」嚴重損鄰案，繼上月搜索基泰建設、福益營造，約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。