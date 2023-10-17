有詭？600萬顆感冒藥製安毒

刑事局中打三隊破獲以李男為首的製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命成品。記者陳宏睿／攝影 刑事局破獲製毒集團，查獲三一三點八五公斤安非他命成品，警方查出該製毒集團疑是從感冒藥中提煉麻黃素製毒，但市售感冒藥含麻黃素成分低，若要提煉出查扣重量的安毒，估計至少需要超過六百萬顆感冒藥，正追查有無隱情。

警方調查，李男委由同鄉呂姓男子煉製安非他命，採「三階段法」煉毒，也就是需先經過乳化，將感冒藥提煉出麻黃素，再透過氫化、純化階段，最後製成安非他命。

據了解，技巧普通的製毒師，每公斤安非他命需從三、四萬顆感冒藥提煉，技術較好的製毒師傅則能降低數量。

警方估計，三一三點八五公斤安非他命，需要超過六百萬顆感冒藥才能煉成，若以每顆感冒藥十元計算，李男利用感冒藥煉毒的成本恐達數千萬元。專案小組認為成本太高，不排除集團採境外走私，或有不肖業者配合外流的可能。

亞大醫院表示，麻黃素在藥廠端屬於列管藥品原料藥，但醫院或診所取得含麻黃素藥物後，病患領取僅需醫師處方箋，醫生一般開立感冒藥物，都以三至五天為標準，若開立超過七天的感冒藥，就需登記個人資料，以供查核。

醫院說，依照藥事法規定，麻黃素類成分處方藥，非經醫師處方，不得調劑供應，藥商也不得把含麻黃素類製劑，批發給非藥商、非藥局、非醫療機構；藥事人員也不能大量供應、販售含麻黃素類成分藥品，違者都可依法開罰、廢止證書，甚至是刑責。