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趁颱風煉毒313公斤 7人南投落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

刑事局中打在今年七月底，出動特警前往南投縣，破獲李姓男子為首的製毒集團，查扣市價二點五億元的安非他命。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打在今年七月底，出動特警前往南投縣，破獲李姓男子為首的製毒集團，查扣市價二點五億元的安非他命。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣李姓男子涉出資組製毒集團，找來具製毒技術的同鄉呂姓好友煉毒，以感冒藥提煉出麻黃素製成安非他命；刑事局中打掌握集團藏身南投埔里民宅，在杜蘇芮襲台期間製毒，一舉抓人，查扣三一三點八五公斤的安毒成品，依毒品罪嫌移送，檢方聲押李等七人獲准。

檢警調查，卅二歲李男有意製毒牟利，得知同鄉卅歲呂男具提煉安非他命技術，二人合謀，由李男籌措資金、原料、器材、人力，呂則負責煉毒，兩年多前開始籌畫，找人四處搜刮含麻黃素成分感冒藥。

李男等人擔心載運毒品原料、工具會被檢警鎖定，透過親朋好友充當人頭，購入二手貨車載運，二年期間使用的運毒貨車超過五十輛。

刑事局中打三隊會同台中、彰化、高雄等警方，報屏東地檢署指揮，今年七月卅日掌握李男等人已趁颱風杜蘇芮侵台期間，在南投埔里民宅內成功煉製安非他命，正處毒品結晶階段。

警方出動特警攻堅，當場逮捕呂男等四名煉毒師，查扣三一三點八五公斤安非他命成品，市價初估超過二點五億元，創刑事局查獲安毒成品最多紀錄。

檢警隨後溯源，到屏東、新北逮捕李男等五名共犯，又查獲六十九點六二公斤毒品「喵喵」先驅原料。李男落網後說，變換車輛躲避查緝是「從影集學來的」，對於感冒藥來源避重就輕；呂男則辯稱僅負責提煉，其他不清楚。全案依毒品罪嫌移送，檢方聲押李等七人獲准，擴大溯源。

毒品 屏東縣 感冒

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