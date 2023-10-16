一句話露餡！少年槍手涉高雄青龍宮槍擊案 母揪心大義滅親

詐騙集團昨因260萬餘元贓款「黑吃黑」糾紛，引發高雄蚵仔寮青龍宮廟前槍擊案，釀3人受傷，其中蕭姓廟公無辜遭波及中彈；警方逮16人，在林姓、賴姓、呂姓少年身上、住處起獲3短槍、1長槍及65發子彈；據悉，上月曾因詐欺案落網的呂姓少年，母親已知他是詐團成員，昨見兒攜藏槍袋子返家，追問「夜裡去了哪裡？」呂隨口回「蚵仔寮」，後呂母看到新聞報導，心裡一震，在警方找上門時，大義滅親告訴警方兒子當晚行蹤。

高雄蚵仔寮青龍宮廟前昨天發生槍擊案，蕭姓廟公無辜遭波及，左手及腹部中彈，另有兩名陳姓男子也中槍，警方追查發現是詐騙集團贓款糾紛引爆衝突，已逮涉案16人到案，另在同為17歲的林姓、賴姓、呂姓少年身上、住處起獲3短槍、1長槍及65發子彈。

警方清查衝突起因為詐團成員吳姓男子（46歲）懷疑林姓男子（25歲）手下有約260萬元的未上繳，引發「黑吃黑」糾紛，吳這一方人馬疑獲悉林在市區某舞廳玩樂前往堵人，業者怕惹事，將兩方人馬結清酒錢後將一行人「請走」。

沒料，林男被吳男率眾押走，至青龍宮談判「拿錢交人」，路途上，林趁機找同夥呂姓少年等人助陣，進而引發槍擊案。

據了解，昨首先被警方拘提的17歲呂姓少年，家住鹽埕區，因詐欺前案落網時已輟學，呂母因此得知兒子是詐團成員，昨案發後呂返回住處，呂母見兒子徹夜未歸走進家門還帶放著衝鋒槍、短槍各1把、子彈58發的袋子返家，直覺不對，順口問兒子「夜裡去哪裡了？」兒子隨口回一句「蚵仔寮」。