快訊

盼盡快協調折衷方案！侯辦提3天內舉辦藍白二會 柯文哲競辦回應

大手筆！富邦金大董蔡明忠一天捐出5000張持股 市值高達3億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一句話露餡！少年槍手涉高雄青龍宮槍擊案 母揪心大義滅親

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

詐騙集團昨因260萬餘元贓款「黑吃黑」糾紛，引發高雄蚵仔寮青龍宮廟前槍擊案，釀3人受傷，其中蕭姓廟公無辜遭波及中彈；警方逮16人，在林姓、賴姓、呂姓少年身上、住處起獲3短槍、1長槍及65發子彈；據悉，上月曾因詐欺案落網的呂姓少年，母親已知他是詐團成員，昨見兒攜藏槍袋子返家，追問「夜裡去了哪裡？」呂隨口回「蚵仔寮」，後呂母看到新聞報導，心裡一震，在警方找上門時，大義滅親告訴警方兒子當晚行蹤。

高雄蚵仔寮青龍宮廟前昨天發生槍擊案，蕭姓廟公無辜遭波及，左手及腹部中彈，另有兩名陳姓男子也中槍，警方追查發現是詐騙集團贓款糾紛引爆衝突，已逮涉案16人到案，另在同為17歲的林姓、賴姓、呂姓少年身上、住處起獲3短槍、1長槍及65發子彈。

警方清查衝突起因為詐團成員吳姓男子（46歲）懷疑林姓男子（25歲）手下有約260萬元的未上繳，引發「黑吃黑」糾紛，吳這一方人馬疑獲悉林在市區某舞廳玩樂前往堵人，業者怕惹事，將兩方人馬結清酒錢後將一行人「請走」。

沒料，林男被吳男率眾押走，至青龍宮談判「拿錢交人」，路途上，林趁機找同夥呂姓少年等人助陣，進而引發槍擊案。

據了解，昨首先被警方拘提的17歲呂姓少年，家住鹽埕區，因詐欺前案落網時已輟學，呂母因此得知兒子是詐團成員，昨案發後呂返回住處，呂母見兒子徹夜未歸走進家門還帶放著衝鋒槍、短槍各1把、子彈58發的袋子返家，直覺不對，順口問兒子「夜裡去哪裡了？」兒子隨口回一句「蚵仔寮」。

青龍宮槍擊案發生後，呂母看到新聞報導，心裡一震，懷疑兒子幹了壞事，下午在警方找上門時，毫無隱瞞地主動告知兒子曾去蚵仔寮，還帶了「東西」回家，警方在呂的房內起獲1把制式衝鋒槍、1把改造手槍、子彈58發等物。

岡山警分局警方昨天將涉及青龍宮槍擊案的呂姓少年拘提到案。記者石秀華／翻攝
岡山警分局警方昨天將涉及青龍宮槍擊案的呂姓少年拘提到案。記者石秀華／翻攝
岡山警分局警方在青龍宮槍擊案中共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。記者張議晨／攝影
岡山警分局警方在青龍宮槍擊案中共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。記者張議晨／攝影
警方昨天深夜在新興區某飯店逮到擁槍及涉嫌開槍的林姓、賴姓少年。記者張議晨/翻攝
警方昨天深夜在新興區某飯店逮到擁槍及涉嫌開槍的林姓、賴姓少年。記者張議晨/翻攝

槍擊 詐騙集團

延伸閱讀

高雄詐團「黑吃黑」爆槍擊 幕後黑手專吸收未成年犯案

走路上中槍！議員酸高雄重陽賀禮送防彈背心？ 市府：槍擊案今年六都最低

高雄蚵仔寮槍案釀3傷！警漏夜逮16人擁槍 開槍者竟未成年

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

相關新聞

一句話露餡！少年槍手涉高雄青龍宮槍擊案 母揪心大義滅親

詐騙集團昨因260萬餘元贓款「黑吃黑」糾紛，引發高雄蚵仔寮青龍宮廟前槍擊案，釀3人受傷，其中蕭姓廟公無辜遭波及中彈；警方...

2童命喪火窟！父母哀傷送子女遺體到殯儀館 母淚崩癱軟

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處平房今早發生火災，當時何姓夫妻都不在家，2歲男童、4歲女童在家遭烈火吞噬，消防隊獲報滅火時已無生命...

2童反鎖燒死屋內！父辛勤做工養5孩 母外出原因曝光

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處平房今早10點多失火，33歲何姓男子外出工作，32歲張姓女子到鄰近村辦公室辦事情，獨留2歲男童、4...

台東虐嬰案母親三段婚姻生四娃 明日解剖女嬰查死因

台東市11月女嬰疑遭母親及同居人施虐受傷昏迷，經醫院搶救14日宣告不治，女嬰母親及同居人至今仍堅稱小孩意外受傷，檢察官明...

2名幼童獨留家中喪生火窟 嘉縣社會局：類似家庭可尋求幫助

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今天上午發生火警，家長疑似外出，獨留幼童在家，造成2歲男童、4歲女童火噬悲劇；嘉義縣社會局表...

基泰大直坍塌案 檢廉二度約談3員工

檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」嚴重損鄰案，繼上月搜索基泰建設、福益營造，約談建築師王德生、工地主任張博翔、基泰建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。