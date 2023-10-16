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台東龍鳳胎遭虐1死1傷 生母及同居人收押

中央社／ 台東縣16日電

台東發生一起虐嬰案，11月大女嬰疑遭母親及同居人施虐，送醫搶救7天不治。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
台東發生一起虐嬰案，11月大女嬰疑遭母親及同居人施虐，送醫搶救7天不治。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
台東1名11個月大女嬰，疑遭生母及同居人施虐，全身多處瘀青，頭部重創失去意識，送醫搶救7天不治，女嬰雙胞胎哥哥身上也有小面積瘀青；警方依殺人未遂罪嫌移送法辦，法院裁定2人收押。

女嬰在8日緊急被送到醫院搶救，到院時已意識不清陷入昏迷，經醫師檢查發現女嬰全身多處瘀青，頭部及顏面遭受重創，且身體有多處陳舊傷痕，疑似遭到虐待，院方依家暴流程通報警方及縣府社會處。

不幸的是，女嬰在加護病房搶救7天後，仍傷重不治。

台東警方初步調查，女嬰母親為28歲單親媽媽，先後有3段婚姻，與第3任丈夫產下1對雙胞胎，後因感情不睦離異，由於無力扶養3名小孩，曾向社福單位請求協助照顧雙胞胎，與現任高姓男友同居後，將雙胞胎接回自行照顧。

警方追查發現，女嬰雙胞胎哥哥身上也有小面積瘀青，女嬰母親及高姓男友到案說詞反覆，檢方向法院聲請羈押獲准，將擇期再提訊釐清案情疑點。

女嬰的郭姓生父今天為女兒進行安靈儀式，對於女兒被虐致死感到十分悲痛；郭男說，之前曾發現前妻的另1名孩子也遭受家暴，曾通報社福單位，但自己的父親罹患癌症，加上收入不高，實在無力撫養雙胞胎孩子，希望社會處協助後續安置，也盼檢警查出真相，還給女兒公道。

聽聞女嬰生父家庭貧困，台東縣葬儀商業同業公會前理事長李濂淞自掏腰包，處理女嬰所有喪葬費用。

雙胞胎 台東

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