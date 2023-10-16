高雄詐團「黑吃黑」爆槍擊 幕後黑手專吸收未成年犯案

高雄梓官區青龍宮昨驚傳槍擊三人受傷；警方查出疑是詐團「黑吃黑」內訌，昨天拘提吳姓主嫌。記者張議晨／翻攝 高雄蚵仔寮青龍宮廟前昨天發生槍案，蕭姓廟公無辜中彈，另有兩名陳姓男子也中槍，警方追查發現是詐騙集團贓款糾紛引爆衝突，已逮涉案16人到案，另在林姓、賴姓、呂姓少年身上、住處起獲3短槍、1長槍及65發子彈，清查涉案16人都為詐團成員，擁槍的林姓少年等3人上個月還被警方逮過，移送後未獲收容，此次再犯槍案，警方正續追集團幕後黑手。

衝突起因為林姓男子（25歲）與吳姓男子（46歲）有約260萬元的贓款糾紛，兩人昨天在苓雅區某舞廳相遇，林男被吳男率眾押走，逼林男團夥「拿錢交人」。

林男在車上趁機打電話烙人，林姓、賴姓、呂姓少年接獲通知後，與其他團夥分乘多輛車趕赴青龍宮集合，雙方人馬疑在宮外起衝突，隨後林姓、賴姓少年疑朝吳男一方至少開10槍，打中搭乘計程車到場的兩名陳姓男子及蕭姓廟公。

警方獲報後展開追緝，隨著涉案犯嫌陸續到案，確認槍擊案是詐騙集團分贓不均惹禍，全案朝詐欺、槍砲、妨害自由等罪擴大偵辦中。

警方調查，兩邊帶頭的林姓、吳姓男子都是詐團成員，林男有詐欺、妨害自由等前科，隸屬於陳姓男子（32歲）為首的車手集團，該集團多吸納北高雄一帶的未成年入夥，由少年擔任車手至超商、銀行領款，因林男一方車手疑「黑吃黑」私吞多筆、總額260萬元的贓款，才引爆糾紛。

昨天警方先查獲呂姓少年到案，在呂的鹽埕區住處起獲1把制式衝鋒槍、1把改造手槍，今凌晨0時許，另在新興區某飯店逮到林姓、賴姓少年，再起獲2把改造手槍，經中彈陳姓男子指認後，開槍者應為林、賴兩人，呂是攜槍到場「支援」。

上月14日，岡山警分局破獲陳姓男子為首的詐騙集團，帶回黃姓少年等4人，涉入槍案的林姓、賴姓少年等人，也在該波拘提名單內，因涉案車手都是未成年，移送少年法院後未裁定收容，步出法院後繼續再犯。