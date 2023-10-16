快訊

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」 建商沒通報仍持續施工

高雄蚵仔寮槍案釀3傷！警漏夜逮16人擁槍 開槍者竟未成年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

警方昨天深夜在新興區某飯店逮到擁槍及涉嫌開槍的林姓、賴姓少年。記者張議晨/翻攝
警方昨天深夜在新興區某飯店逮到擁槍及涉嫌開槍的林姓、賴姓少年。記者張議晨/翻攝
林姓男子與吳姓男子疑有260萬元詐騙贓款糾紛，吳男昨天凌晨在高雄苓雅區某舞廳碰到林男，率眾將林押往蚵仔寮青龍宮，林趁機找小弟攜槍「救人」，林男一夥到場後，疑有兩人持槍朝吳男一方射擊，兩名陳姓男子及無辜的蕭姓廟公中彈，警方漏夜偵辦陸續拘提16人到案，起獲3把短槍、1把長槍，另有犯嫌在逃，全案朝妨害自由、槍砲等罪偵辦中。

警方調查，25歲林姓男子有詐欺、妨害自由等前科，昨天凌晨4時許到高雄苓雅區一家舞廳消費時，遇到46歲吳姓男子；雙方疑均為詐團成員，吳男因林旗下「小弟」有一筆260萬元款項交代不清，雙方起爭執，舞廳見狀，結清酒錢將兩方人馬「請出去」。

林男一步出舞廳，隨即被吳等十多人押上車逼「拿錢交人」，林男乘機打電話求助友人，雙方約在青龍宮碰頭。

多名林男友人趕往，與吳男等十多人談判破裂，混亂中有人開槍，兩名陳男坐計程車抵達，背部、左手掌分別被擊中，剛下班的青龍宮蕭姓廟公也被流彈波及，左臂和腹部中彈。

案發後一群人鳥獸散，林男再被吳男押往永安區一處宮廟，後來林趁隙搶走吳男一夥座車，開往興達電廠附近後報警求助，自稱是「債務糾紛」被人押走。

警方原以為開槍的是吳男一方，昨天兵分多路至高雄市區拘提涉案人等到案，在呂姓、林姓、賴姓少年住處、身上查獲3把短槍、1把長槍、子彈65發。

經追查才發現疑涉嫌開槍的3名少年是林男一夥成員，林遭押後找人攜槍「救人」，而中彈的兩名陳姓男子，則是吳男旗下小弟，林男從原本「被害人」角色變成教唆槍案的「加害人」。

3名少年到案後否認開槍，原先還以為3人是被推出來頂罪，但中彈的兩名陳男接著指認涉嫌開槍應為林姓、賴姓少年，案情隨涉案主嫌、共犯、槍手到案，逐漸拼出原貌。

警方表示，涉案吳、林兩方都是詐騙集團成員，其中被逮的林姓少年等人，今年9月中才因取款被逮，兩方都曾涉入多起詐欺案，目前鎖定林的幕後主謀全力偵辦中。

警方共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。記者張議晨/攝影
警方共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。記者張議晨/攝影
昨天衝突載著搶手到場的BMW轎車，天窗還被子彈擊破。記者張議晨/攝影
昨天衝突載著搶手到場的BMW轎車，天窗還被子彈擊破。記者張議晨/攝影

詐騙集團

延伸閱讀

高雄詐團「黑吃黑」爆槍案 警方再逮1少年屋裡藏重火力

高雄讀大學大啖魚翅、鴨肉珍 經理兒喊生活費15K不夠：物價漲太多

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈

相關新聞

高雄蚵仔寮槍案釀3傷！警漏夜逮16人擁槍 開槍者竟未成年

林姓男子與吳姓男子疑有260萬元詐騙贓款糾紛，吳男昨天凌晨在高雄苓雅區某舞廳碰到林男，率眾將林押往蚵仔寮青龍宮，林趁機找...

市價破2.5億！用626萬顆感冒藥提煉安非他命 警預估：首腦疑先砸千萬

刑事局中打破獲以李姓男子為首的製毒集團，查扣安非他命成品313.85公斤，市價超過2.5億元，為刑事局有史以來，單件查獲...

影／刑事局中打破安毒工廠 扣市價2.5億成品史上最多

刑事局中打近日破獲產量最大宗的安非他命製毒工廠，查扣市價2.5億元的安非他命等毒品，陸續在北、中、南等地，查握呂姓製毒師...

受刑人趁獄友熟睡「抓鳥」還奸笑 被依乘機猥褻送辦卻辯：是玩耍

嘉義監獄張姓受刑人趁相鄰就寢的獄友熟睡，伸進涼被抓他生殖器，獄友驚醒卻看到張「奸笑」，張被依乘機猥褻罪起訴，嘉義地方法院...

疑詐團黑吃黑槍擊 廟公衰中彈

高雄梓官區蚵仔寮旁青龍宮昨天上午發生槍擊案，現場至少開十槍，兩名陳姓男子中彈送醫，流彈另波及無辜的蕭姓廟公；警方查出雙方...

陸男小舢舨擱淺 說詞可疑收押

一名大陸男子前天駕駛動力小舢舨，在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊擱淺，海巡署中部分署第三岸巡隊據報前往將人帶回。男子供稱是從福建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。