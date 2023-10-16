高雄蚵仔寮槍案釀3傷！警漏夜逮16人擁槍 開槍者竟未成年

警方昨天深夜在新興區某飯店逮到擁槍及涉嫌開槍的林姓、賴姓少年。記者張議晨/翻攝 林姓男子與吳姓男子疑有260萬元詐騙贓款糾紛，吳男昨天凌晨在高雄苓雅區某舞廳碰到林男，率眾將林押往蚵仔寮青龍宮，林趁機找小弟攜槍「救人」，林男一夥到場後，疑有兩人持槍朝吳男一方射擊，兩名陳姓男子及無辜的蕭姓廟公中彈，警方漏夜偵辦陸續拘提16人到案，起獲3把短槍、1把長槍，另有犯嫌在逃，全案朝妨害自由、槍砲等罪偵辦中。

警方調查，25歲林姓男子有詐欺、妨害自由等前科，昨天凌晨4時許到高雄苓雅區一家舞廳消費時，遇到46歲吳姓男子；雙方疑均為詐團成員，吳男因林旗下「小弟」有一筆260萬元款項交代不清，雙方起爭執，舞廳見狀，結清酒錢將兩方人馬「請出去」。

林男一步出舞廳，隨即被吳等十多人押上車逼「拿錢交人」，林男乘機打電話求助友人，雙方約在青龍宮碰頭。

多名林男友人趕往，與吳男等十多人談判破裂，混亂中有人開槍，兩名陳男坐計程車抵達，背部、左手掌分別被擊中，剛下班的青龍宮蕭姓廟公也被流彈波及，左臂和腹部中彈。

案發後一群人鳥獸散，林男再被吳男押往永安區一處宮廟，後來林趁隙搶走吳男一夥座車，開往興達電廠附近後報警求助，自稱是「債務糾紛」被人押走。

警方原以為開槍的是吳男一方，昨天兵分多路至高雄市區拘提涉案人等到案，在呂姓、林姓、賴姓少年住處、身上查獲3把短槍、1把長槍、子彈65發。

經追查才發現疑涉嫌開槍的3名少年是林男一夥成員，林遭押後找人攜槍「救人」，而中彈的兩名陳姓男子，則是吳男旗下小弟，林男從原本「被害人」角色變成教唆槍案的「加害人」。

3名少年到案後否認開槍，原先還以為3人是被推出來頂罪，但中彈的兩名陳男接著指認涉嫌開槍應為林姓、賴姓少年，案情隨涉案主嫌、共犯、槍手到案，逐漸拼出原貌。