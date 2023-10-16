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受刑人趁獄友熟睡「抓鳥」還奸笑 被依乘機猥褻送辦卻辯：是玩耍

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

嘉義監獄張姓受刑人趁相鄰就寢的獄友熟睡，伸進涼被抓他生殖器，獄友驚醒卻看到張「奸笑」，張被依乘機猥褻罪起訴，嘉義地方法院判張8月徒刑。張上訴，台南高分院駁回，他再上訴第三審，最高法院駁回定讞。

張姓受刑人國中肄業，已離婚，有竊盜、搶奪、多次施用毒品、販賣毒品、傷害等前科。

2022年5月23日清晨，張趁床位在旁邊獄友呼呼大睡，卻伸手進他被子，隔著褲子抓、扯對方生殖器。張承認當天有碰到對方身體，但否認乘機猥褻，辯稱當時他是在叫對方起床，沒有摸到生殖器。

受害獄友證稱，當時感覺張在捏他的陰莖並「往上拉」，直到他痛得醒來才驚覺。他醒來第一時間有看到睡右邊的張的手抽走，對方侵犯他讓他覺得不舒服。

同房舍友表示，監獄規定6點40分起床，他6點30分便會起來看書，有看到張用手去摸被害人生殖器，稍微有點捏，時間大概十幾秒，並描述張是坐著摸。被害人問張「為什麼摸我？」，張就笑笑。

張表示和獄友交情好，只是「同學間的玩耍」，還質疑對方當下不馬上向上級反應，卻在事發後數月才呈報。被害人表示，想說張會不會道歉，但那幾天對方都沒有跟他道歉，如果後面沒有一樣的動作就算了，但是張也曾用腳勾他的生殖器，他閃避沒被勾到，因此才提告。

嘉義地院認為張犯罪事實明確，辯詞不足採信，依乘機猥褻罪判張8月徒刑。張上訴指證人隔著涼被怎麼能看到他抓生殖器，可見是臆測之詞，而且他是「不小心碰觸」，並非故意；台南高分院認為張利用獄友不知抗拒的狀態侵害自主權，用來滿足性慾或興奮，應依乘機猥褻罪論處，維持一審刑度。

最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回張姓受刑人上訴確定。

嘉義監獄張姓受刑人趁相鄰就寢的獄友熟睡，伸進涼被抓他生殖器，獄友驚醒卻看到張「奸笑」，張被依乘機猥褻罪起訴，一、二審皆判他8月徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。圖／ 聯合報系資料照
嘉義監獄張姓受刑人趁相鄰就寢的獄友熟睡，伸進涼被抓他生殖器，獄友驚醒卻看到張「奸笑」，張被依乘機猥褻罪起訴，一、二審皆判他8月徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。圖／ 聯合報系資料照

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