影／趁杜蘇芮侵台製史上最多安毒 落網嫌辯：看影集學
刑事局中打破獲以李姓男子為首的製毒集團，查扣安非他命成品313.85克，市價超過2.5億元，為刑事局有史以來，單件查獲安非他命成品最大量的一件，中打蒐證此案超過2年，趁李男等人利用颱風杜蘇芮製毒完成之際，攻堅抓人，李落網時辯稱「手法看影集學的」，李與製毒師等7人遭檢方聲押獲准。
刑事局中打三隊曾在2020年間，查獲呂姓製毒師（30歲）的製毒工廠案，呂遭法院判刑6年確定後，遲未到監執行，法院發布通緝，期間屏東縣李姓男子（32歲）得知後，疑擔任幕後金主，負責購買煉製安非他命的感冒藥與煉毒器材後，由呂找其他製毒師傅，欲牟取販毒不法利益。
刑事局中打三隊得知後，報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮，與台中市大雅警分局、彰化縣刑大四隊、高雄市鼓山警分局等單位，共組專案小組偵辦。
專案小組蒐證時發現，李男等人因擔心檢警查緝，在購買、運送相關毒品原料、工具時，都十分小心，還找來親朋好友充當人頭，購買冷凍廂型車，作為交通工具，還因車輛被跟監，犯行期間，一共購買了50多輛的二手貨車，使用後即閒置在偏僻處所或路旁，財力十分雄厚。
今年7月間，李男等人的製毒前製作業完成，也選好南投縣埔里鎮一處民宅作為製毒處所，李聯絡呂男等4名製毒師傅，趁颱風杜蘇芮侵台期間，展開製毒作業，但李等人不知，犯行已在檢警掌握當中。
專案小組趁李等人在開始煉毒的第五天，也就是煉製安非他命程序完成，正在結晶階段，出動特警攻堅抓人，先逮到在場煉毒的呂男等4人，查扣安非他命成品313.85公斤、製毒器具，估計市價超過2.5億元，也是刑事局有史以來，查獲單件安毒成品數量最多的案件。
專案小組帶到呂等4人後，再循線前往屏東、新北等地，帶回其他李男等涉案5人，另外還查扣毒品喵喵先驅原料「2-溴-3，4-亞甲基雙氧苯丙酮」69.62公斤。
據查，李男在警詢時被問到為何有不斷變換車輛，躲避查緝的計畫，李男辯稱「都是看影集學來的」，也讓辦案人員愕然，全案李男等9人依毒品等罪，移送屏東地檢署偵辦後，檢方聲押李等7人獲准，後續持續溯源，擴大調查其他共犯。
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