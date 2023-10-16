快訊

拜登喊話：以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」 最快本周訪以

以色列、哈瑪斯皆涉「戰爭罪」聯合國收集證據調查中

【早晨財經速解讀】2023下半年 金融股可以買了？通膨預期飆高 但升息預期不變？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／刑事局中打破安毒工廠 扣市價2.5億成品史上最多

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打近日破獲產量最大宗的安非他命製毒工廠，查扣市價2.5億元的安非他命等毒品，陸續在北、中、南等地，查握呂姓製毒師傅等9名同案共犯到案，查扣安非他命成品313公斤、四級毒品亞甲基雙氧苯丙酮70公斤，刑事局中打今早由大隊長廖水池向外界說明案情。

刑事局中部打擊犯罪中心三隊循線查緝製毒集團，近日出動特警攻堅，在北、中、南的據點同步攻堅查緝，在南投縣埔里鎮一處民宅查獲近年罕見最大宗的安非他命製毒工廠，同時緝獲呂男、李男、吳男、伍男等4名製毒師傅，現場查扣安非他命成品約313公斤、製毒器具、原料一批。

另在新北市一部貨車內查獲第四級毒品「2-溴-3，4-亞甲基雙氧苯丙酮」近70公斤。

刑事局中打表示，此所查獲呂姓製毒師等7名主嫌，由檢察官向法院聲押禁見獲准。全案溯源查緝共緝獲9名犯嫌到案。此次即時查獲安非他命毒品，攔阻流入市面，折合市價約新臺幣2億5,000萬，徹底斬斷犯罪集團不法金脈。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打出動特警查獲製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 攻堅

延伸閱讀

刑事局、國際扶輪社合辦籃球賽反詐 電豹女孩熱舞開場

幫朱國榮偷渡到菲國！超跑業者「友情協助」過程曝 攜遊艇船員自首

暴力團勾結設安毒工廠…台日警聯手破跨國毒團 台日混血男、製毒師遭訴

走私470公斤安毒！綠營雲林縣前議員當毒團金主 今裁定再押2個月

相關新聞

影／刑事局中打破安毒工廠 扣市價2.5億成品史上最多

刑事局中打近日破獲產量最大宗的安非他命製毒工廠，查扣市價2.5億元的安非他命等毒品，陸續在北、中、南等地，查握呂姓製毒師...

疑詐團黑吃黑槍擊 廟公衰中彈

高雄梓官區蚵仔寮旁青龍宮昨天上午發生槍擊案，現場至少開十槍，兩名陳姓男子中彈送醫，流彈另波及無辜的蕭姓廟公；警方查出雙方...

陸男小舢舨擱淺 說詞可疑收押

一名大陸男子前天駕駛動力小舢舨，在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊擱淺，海巡署中部分署第三岸巡隊據報前往將人帶回。男子供稱是從福建...

高雄詐團「黑吃黑」爆槍案 警方再逮1少年屋裡藏重火力

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮今天清晨7時許爆發槍戰，兩名陳姓男子背部、左手掌中彈，流彈還波及無辜的蕭姓廟公，警方追查發現疑...

車內藏毒違停被攔！毒蟲心虛加速撞多車 桃警破窗逮人

桃園市保安警察大隊昨深夜巡邏行經中壢區，見一輛小客車違規停車，正要上前攔停駕駛卻加速逃逸，結果該車沿路闖紅燈並擦撞其他車...

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮，今天清晨7時許爆發槍戰，兩名陳姓男子背部、左手掌中彈，流彈還波及無辜的蕭姓廟公，警方追查發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。