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影／刑事局中打破安毒工廠 扣市價2.5億成品史上最多
刑事局中打近日破獲產量最大宗的安非他命製毒工廠，查扣市價2.5億元的安非他命等毒品，陸續在北、中、南等地，查握呂姓製毒師傅等9名同案共犯到案，查扣安非他命成品313公斤、四級毒品亞甲基雙氧苯丙酮70公斤，刑事局中打今早由大隊長廖水池向外界說明案情。
刑事局中部打擊犯罪中心三隊循線查緝製毒集團，近日出動特警攻堅，在北、中、南的據點同步攻堅查緝，在南投縣埔里鎮一處民宅查獲近年罕見最大宗的安非他命製毒工廠，同時緝獲呂男、李男、吳男、伍男等4名製毒師傅，現場查扣安非他命成品約313公斤、製毒器具、原料一批。
另在新北市一部貨車內查獲第四級毒品「2-溴-3，4-亞甲基雙氧苯丙酮」近70公斤。
刑事局中打表示，此所查獲呂姓製毒師等7名主嫌，由檢察官向法院聲押禁見獲准。全案溯源查緝共緝獲9名犯嫌到案。此次即時查獲安非他命毒品，攔阻流入市面，折合市價約新臺幣2億5,000萬，徹底斬斷犯罪集團不法金脈。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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