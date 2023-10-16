疑詐團黑吃黑槍擊 廟公衰中彈

高雄梓官區青龍宮昨驚傳槍擊三人受傷；警方查出疑是詐團「黑吃黑」內訌，昨天拘提吳姓主嫌。記者張議晨／翻攝 高雄梓官區蚵仔寮旁青龍宮昨天上午發生槍擊案，現場至少開十槍，兩名陳姓男子中彈送醫，流彈另波及無辜的蕭姓廟公；警方查出雙方有二六○萬元債務糾紛，疑是詐團「黑吃黑」惹禍，昨天拘提吳姓男子和呂姓少年到案，起出疑似作案的長短槍各一把，至少仍有十幾人在逃，漏夜追查。

警方調查，廿五歲林姓男子有詐欺、妨害自由等前科，昨天凌晨四時許到高雄苓雅區一家舞廳消費時，遇到五十五歲吳姓男子；雙方疑均為詐團成員，吳男因林旗下「小弟」有一筆二六○萬元款項交代不清，雙方起爭執，舞廳見狀，結清酒錢將兩方人馬「請出去」。

林男一步出舞廳，隨即被吳等十多人押上車逼「拿錢交人」，林男乘機打電話求助友人，雙方約在青龍宮碰頭。

多名林男友人趕往，與吳男等十多人談判破裂，混亂中有人開槍，兩名陳男坐計程車抵達，背部、左手掌分別被擊中，剛下班的青龍宮蕭姓廟公也被流彈波及，左臂和腹部中彈。

槍擊後雙方人馬四散逃逸，林再度被押走，附近民眾報案，救護車趕到時只見蕭姓廟公在場，送醫急救，兩名陳男自行就醫，被院方通知警方帶回；林則被押往永安興達電廠附近丟包，自行打電話報警。

目擊民眾說，當時只見有人從白色BMW轎車下車，拿著「長槍」往廟裡走，沒多久就出現連續「鞭炮聲」，他回到現場看到地上都是彈殼，「就像戰爭一樣，有夠可怕。」

林男供稱是「朋友」吞了吳男的錢，害他被押走，否認自己是「車手頭」，還稱不認識中彈兩名陳姓男子；兩名陳男則說接到訊息趕往助陣，一抵達就有人開槍，對案情不清楚。

警方在現場撿到十枚彈殼，昨陸續拘捕吳男和十七歲呂姓少年，從少年住處搜出長、短槍各一把、子彈五十八發。吳男否認開槍，也說不知是誰開槍；少年初步供稱槍是別人交給他，也否認開槍。

由於雙方供詞避重就輕，對案情遮遮掩掩，警方研判是詐騙集團「黑吃黑」內訌，全案朝妨害自由、槍砲、詐欺等罪嫌偵辦，追查其他共犯。