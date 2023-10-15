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高雄詐團「黑吃黑」爆槍案 警方再逮1少年屋裡藏重火力

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮今天清晨7時許爆發槍戰，兩名陳姓男子背部、左手掌中彈，流彈還波及無辜的蕭姓廟公，警方追查發現疑為詐團贓款分配不均惹禍，警方今下午3時許拘提開槍一方的吳姓主嫌，傍晚5時許再拘提17歲呂姓少年到案，在呂住處起獲作案長短槍各1把、子彈58顆，稍後將由警方詢問。

今天凌晨4時許，疑為詐騙車手集團的10多名團夥，在高雄苓雅區某間舞廳碰到25歲林姓男子，雙方對於詐騙贓款分配有糾紛，帶頭的吳男質疑林男旗下「車手」私吞260萬元贓款，逼林男吐錢，兩派人馬在舞廳爆發爭執。

舞廳不願惹事，要求兩方結清款項後離開，吳、林步出舞廳後，吳男隨即指派小弟將林男押上車，一行人分乘多輛車前往蚵仔寮談判，林男趁機撥電話找來數名友人助陣。

兩派人馬先後抵達青龍宮後，疑談判破裂，其中有人攜槍到場擊發，子彈分別擊中兩名陳姓男子背部、左手掌，蕭姓廟公則受流彈波及受傷。

警消獲報後到場，將受傷的蕭男送醫急救，蕭左手臂、腹部中彈，急救後脫險，另兩名中彈的陳男則自行到院，警方事後循線找到遭押走的林男，另將兩名中彈無礙的陳姓男子帶回分局調查。

事後警方詢問中槍的陳姓男子與遭押的林男，林男辯稱不認識兩名男子，也否認自己是車手頭，稱是朋友「黑吃黑」，兩名陳姓男子則稱是另一名友人傳訊要求「支援」才趕抵現場。

因兩邊說法兜不攏，警方還以為兩件是不同案，後來經抽絲剝繭，才逐漸還原案情，最終確認是詐騙集團分贓不均惹禍。

今下午3時許，專案小組循線在鼓山區拘提吳姓主嫌到案，吳男否認開槍，也否認指使小弟開槍，傍晚5時許，另拘提17歲呂姓少年到案，在呂鹽埕區住處起獲長槍、短槍各1把，子彈58發，但涉案人員對於案情避重就輕，供詞多變，案情有待警方偵詢後釐清，全案朝妨害自由、槍砲等罪偵辦中。

蕭姓廟公中彈後倒在廟前台階，警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
蕭姓廟公中彈後倒在廟前台階，警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
高雄蚵仔寮今天上午七時許爆發槍案，警方下午５時許查獲作案的兩把長短槍。記者張議晨／翻攝
高雄蚵仔寮今天上午七時許爆發槍案，警方下午５時許查獲作案的兩把長短槍。記者張議晨／翻攝
高雄蚵仔寮今天上午七時許爆發槍案，警方下午５時許查獲作案的兩把長短槍。記者張議晨／翻攝
高雄蚵仔寮今天上午七時許爆發槍案，警方下午５時許查獲作案的兩把長短槍。記者張議晨／翻攝
警方今天下午四時許拘提吳姓主嫌到案。記者張議晨/翻攝
警方今天下午四時許拘提吳姓主嫌到案。記者張議晨/翻攝

詐騙集團 車手 槍擊 高雄市

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