車內藏毒違停被攔！毒蟲心虛加速撞多車 桃警破窗逮人

桃園市保安警察大隊昨深夜巡邏行經中壢區，見一輛小客車違規停車，正要上前攔停駕駛卻加速逃逸，結果該車沿路闖紅燈並擦撞其他車輛，警方攔下後持警棍破窗將人拉下盤查，在車內搜出毒品海洛因、安非他命和注射針筒等，訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，保大員警昨深夜巡邏行經中壢區中華路一段與文化二路口，停等紅燈時見一輛小客車違規停在機車停等區，正要上前攔停，但該車卻加速往中華路南下方向逃逸，員警見狀立即衝回車上緊追，而該車不僅連闖2個紅燈，甚至因車速過快擦撞其他車輛。

直到遇見紅燈前方停等的其他車輛，該車才被迫停下，員警為避免再次發生其他危害，直接破窗喝令車內4人下車接受盤查，隨後在駕駛身上及車內查獲毒品海洛因3包共10.4公克、安非他命3包共2.04公克及海洛因注射針筒1枝，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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