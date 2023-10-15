快訊

國民黨反擊了！揭開放式民主初選用意 喊話柯文哲「別一直拖下去」

影迷震驚！名導與妻家中慘遭刺殺身亡 女兒探親卻見冰冷遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮，今天清晨7時許爆發槍戰，兩名陳姓男子背部、左手掌中彈，流彈還波及無辜的蕭姓廟公，警方追查發現疑為詐團贓款分配不均惹禍，警方今下午3時許拘提開槍一方的吳姓主嫌，吳否認開槍，辯稱不清楚開槍是誰，全案仍在偵辦中。

今天凌晨4時許，疑為詐騙車手集團的10多名團伙，在高雄苓雅區某間舞廳碰到25歲林姓男子，雙方對於詐騙贓款分配有糾紛，帶頭的吳男質疑林男對於200多萬元款項交代不清，兩派在舞廳爆發爭執。

吳男隨即指派小弟將林男押上車，一行人分乘多輛車前往蚵仔寮談判，林男趁機撥電話找來數名友人助陣，兩派人馬先後抵達青龍宮後，疑談判破裂，其中有人攜槍到場擊發，子彈分別擊中兩名陳姓男子背部、左手掌，蕭姓廟公則受流彈波及受傷。

警消獲報後到場，將受傷的蕭男送醫急救，蕭左手臂、腹部中彈，急救後脫險，另兩名中彈的陳男則自行到院，警方事後循線找到遭押走的林男，另將兩名中彈無礙的陳姓男子帶回分局調查。

事後警方詢問中槍的陳姓男子與遭押的林男，林男辯稱不認識兩名男子，兩名陳姓男子則稱是另一名友人傳訊要求「支援」才趕抵現場，因兩邊說法兜不攏，還以為兩件是不同案，後來經抽絲剝繭，才逐漸還原案情，最終確認是詐騙集團分贓不均惹禍。

今下午3時許，專案小組循線在鼓山區拘提吳姓主嫌到案，吳男否認開槍，也否認指使小弟開槍，因牽涉詐騙集團利益，涉案兩方對於案情避重就輕，目前仍未查獲作案槍枝，在逃有多少共犯仍在追查中。

警方今下午拘提吳姓主嫌到案。記者張議晨/翻攝
警方今下午拘提吳姓主嫌到案。記者張議晨/翻攝

警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影

詐騙集團 贓款 槍枝 車手

延伸閱讀

正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈

高雄蚵仔寮槍案大逆轉疑酒店糾紛追到梓官 廟公衰中彈

蚵仔寮槍擊案 白色BMW轎車疑3人廟前開槍 目擊者嚇壞「像戰爭」

高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍 手、腹中彈送醫搶救

相關新聞

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮，今天清晨7時許爆發槍戰，兩名陳姓男子背部、左手掌中彈，流彈還波及無辜的蕭姓廟公，警方追查發現...

正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈

高雄梓官區蚵仔寮漁港青龍宮今早7時許爆發槍戰，警方追查發現疑似詐團成員分贓不均，先在苓雅區某舞廳發生衝突，隨後一名林姓男...

大陸男子駕小舢舨偷渡？ 擱淺苗栗通霄海邊遭查獲

一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲1名男子疑從大陸偷渡，但說辭反覆，海巡...

紅臉男改裝寶特瓶收納毒品 保大員警路檢眼尖抓毒

葉姓男子日前開車行經台北市萬華區環河南路，遇北市保安警察大隊路檢，心神不寧、眼神飄忽不定看向右前座，員警眼尖發現門邊的寶...

八旬翁持刀追砍媳婦 殺人未遂罪判3年

嘉義縣8旬謝姓老翁不滿媳婦汪婦勸乾女兒搬離住處、懷疑汪婦要霸占財產，趁汪婦在家中拜拜時，涉嫌從後持西瓜刀砍殺，汪婦負傷逃...

天道盟主「鐵霸」出獄 五星酒店設宴接風

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富遭黃姓建商指控教唆妨害自由，被法院判處一年兩個月徒刑定讞，去年發監宜蘭監獄，昨天刑滿出獄，太陽聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。