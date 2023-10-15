在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮，今天清晨7時許爆發槍戰，兩名陳姓男子背部、左手掌中彈，流彈還波及無辜的蕭姓廟公，警方追查發現疑為詐團贓款分配不均惹禍，警方今下午3時許拘提開槍一方的吳姓主嫌，吳否認開槍，辯稱不清楚開槍是誰，全案仍在偵辦中。

今天凌晨4時許，疑為詐騙車手集團的10多名團伙，在高雄苓雅區某間舞廳碰到25歲林姓男子，雙方對於詐騙贓款分配有糾紛，帶頭的吳男質疑林男對於200多萬元款項交代不清，兩派在舞廳爆發爭執。

吳男隨即指派小弟將林男押上車，一行人分乘多輛車前往蚵仔寮談判，林男趁機撥電話找來數名友人助陣，兩派人馬先後抵達青龍宮後，疑談判破裂，其中有人攜槍到場擊發，子彈分別擊中兩名陳姓男子背部、左手掌，蕭姓廟公則受流彈波及受傷。

警消獲報後到場，將受傷的蕭男送醫急救，蕭左手臂、腹部中彈，急救後脫險，另兩名中彈的陳男則自行到院，警方事後循線找到遭押走的林男，另將兩名中彈無礙的陳姓男子帶回分局調查。

事後警方詢問中槍的陳姓男子與遭押的林男，林男辯稱不認識兩名男子，兩名陳姓男子則稱是另一名友人傳訊要求「支援」才趕抵現場，因兩邊說法兜不攏，還以為兩件是不同案，後來經抽絲剝繭，才逐漸還原案情，最終確認是詐騙集團分贓不均惹禍。

今下午3時許，專案小組循線在鼓山區拘提吳姓主嫌到案，吳男否認開槍，也否認指使小弟開槍，因牽涉詐騙集團利益，涉案兩方對於案情避重就輕，目前仍未查獲作案槍枝，在逃有多少共犯仍在追查中。

警方今下午拘提吳姓主嫌到案。記者張議晨/翻攝