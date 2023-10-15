快訊

茶碗蒸不怕你吃！「爭鮮大胃王」回來了 2限定店舉辦 盤子超過身高「免費」

影／桃園轎車高速逆向衝11汽機車 11傷8送醫

9月全球持續大幅度破高溫紀錄 鄭明典稱奇：很不尋常

正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄梓官區蚵仔寮漁港青龍宮今早7時許爆發槍戰，警方追查發現疑似詐團成員分贓不均，先在苓雅區某舞廳發生衝突，隨後一名林姓男子被押往青龍宮，林男友人獲報前往，兩派人馬在宮廟外爆發槍戰，蕭姓廟公無辜受波及左手臂、腹部中彈，另有2名陳姓男子也中槍，警方正在緝捕中。

今天正好總統蔡英文、副總統賴清德在高雄有公開行程，其中賴清德還前往多處廟宇參拜，未料正、副總統抵達前，梓官區宮廟卻傳出槍案，起初只傳1人中彈，後來警方見紙包不住火，才坦承另有兩名男子也受槍傷，警方對案情遮掩，情節峰迴路轉，已為高雄治安蒙上陰影。

據了解，今天凌晨4時許，25歲林姓男子與另一方人馬在苓雅區某舞廳爆發衝突，林男遭痛毆後被10餘人押走，林男友人見狀也烙人助勢，一群人奔赴梓官區青龍宮集結。

未料雙方疑在青龍宮談判破裂，林男一方遭對方持槍掃射，當時準備下班的蕭姓廟公發現廟外有動靜，外出查看反遭流彈波及，左手臂、腹部中彈，所幸送醫後無生命危險。

林男一方也有兩名陳姓男子背部、左手掌被子彈擊中，但兩人不願事情鬧大，負傷自行前往海軍總醫院就醫，無生命危險。

有民眾目擊槍案發生過程，當時其中一方人馬駕駛白色BMW轎車到場，車上車上3人隨即下車拿著疑似「長槍」往廟裡走，沒多久他就聽到連續幾聲像「鞭炮聲」的槍響，他回到現場就看到地上都是彈殼，就像戰爭一樣，有夠可怕。

事後警方傳訊林姓男子及中彈的陳姓男子到案，追查發現糾紛起因應為詐騙集團分贓不均惹禍，警方根據沿線監視器畫面，追查共有4輛車子涉案，目前已鎖定車牌號全力追凶。

警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
蕭姓廟公中彈後倒在廟前台階，警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
蕭姓廟公中彈後倒在廟前台階，警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影

賴清德

延伸閱讀

高雄蚵仔寮槍案大逆轉疑酒店糾紛追到梓官 廟公衰中彈

廟會轎班生口角 警排除約制阻糾紛

高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍 手、腹中彈送醫搶救

高雄蚵仔寮漁港今晨傳8聲槍響 55歲男中彈倒地急救中

相關新聞

正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈

高雄梓官區蚵仔寮漁港青龍宮今早7時許爆發槍戰，警方追查發現疑似詐團成員分贓不均，先在苓雅區某舞廳發生衝突，隨後一名林姓男...

大陸男子駕小舢舨偷渡？ 擱淺苗栗通霄海邊遭查獲

一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲1名男子疑從大陸偷渡，但說辭反覆，海巡...

紅臉男改裝寶特瓶收納毒品 保大員警路檢眼尖抓毒

葉姓男子日前開車行經台北市萬華區環河南路，遇北市保安警察大隊路檢，心神不寧、眼神飄忽不定看向右前座，員警眼尖發現門邊的寶...

八旬翁持刀追砍媳婦 殺人未遂罪判3年

嘉義縣8旬謝姓老翁不滿媳婦汪婦勸乾女兒搬離住處、懷疑汪婦要霸占財產，趁汪婦在家中拜拜時，涉嫌從後持西瓜刀砍殺，汪婦負傷逃...

天道盟主「鐵霸」出獄 五星酒店設宴接風

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富遭黃姓建商指控教唆妨害自由，被法院判處一年兩個月徒刑定讞，去年發監宜蘭監獄，昨天刑滿出獄，太陽聯...

落網了！北市和平高中恐嚇大屠殺案 貼文者是該校男學生

日前在網路IG「和平黑特」粉專張貼恐嚇文章，指稱將在10月16日在台北市立和平高中進行屠殺！台北市警方今天查獲貼文者，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。