正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈
高雄梓官區蚵仔寮漁港青龍宮今早7時許爆發槍戰，警方追查發現疑似詐團成員分贓不均，先在苓雅區某舞廳發生衝突，隨後一名林姓男子被押往青龍宮，林男友人獲報前往，兩派人馬在宮廟外爆發槍戰，蕭姓廟公無辜受波及左手臂、腹部中彈，另有2名陳姓男子也中槍，警方正在緝捕中。
今天正好總統蔡英文、副總統賴清德在高雄有公開行程，其中賴清德還前往多處廟宇參拜，未料正、副總統抵達前，梓官區宮廟卻傳出槍案，起初只傳1人中彈，後來警方見紙包不住火，才坦承另有兩名男子也受槍傷，警方對案情遮掩，情節峰迴路轉，已為高雄治安蒙上陰影。
據了解，今天凌晨4時許，25歲林姓男子與另一方人馬在苓雅區某舞廳爆發衝突，林男遭痛毆後被10餘人押走，林男友人見狀也烙人助勢，一群人奔赴梓官區青龍宮集結。
未料雙方疑在青龍宮談判破裂，林男一方遭對方持槍掃射，當時準備下班的蕭姓廟公發現廟外有動靜，外出查看反遭流彈波及，左手臂、腹部中彈，所幸送醫後無生命危險。
林男一方也有兩名陳姓男子背部、左手掌被子彈擊中，但兩人不願事情鬧大，負傷自行前往海軍總醫院就醫，無生命危險。
有民眾目擊槍案發生過程，當時其中一方人馬駕駛白色BMW轎車到場，車上車上3人隨即下車拿著疑似「長槍」往廟裡走，沒多久他就聽到連續幾聲像「鞭炮聲」的槍響，他回到現場就看到地上都是彈殼，就像戰爭一樣，有夠可怕。
事後警方傳訊林姓男子及中彈的陳姓男子到案，追查發現糾紛起因應為詐騙集團分贓不均惹禍，警方根據沿線監視器畫面，追查共有4輛車子涉案，目前已鎖定車牌號全力追凶。
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