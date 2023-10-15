大陸男子駕小舢舨偷渡？ 擱淺苗栗通霄海邊遭查獲

一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲1名男子疑從大陸偷渡，但說辭反覆，海巡隊初步調查沒有其他共犯，全案移送苗栗地檢署偵辦。

第三岸巡隊今天上午9點15分按獲報案，第四巡防區通霄鎮頭窩海堤前方距岸約75公尺消波塊處，一艘小舢舨擱淺，通報線上鄰近巡邏組查證，發現小舢舨半沉，及1名大陸偷渡犯待援，岸巡人員協助脫困。