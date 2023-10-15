大陸男子駕小舢舨偷渡？ 擱淺苗栗通霄海邊遭查獲
一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲1名男子疑從大陸偷渡，但說辭反覆，海巡隊初步調查沒有其他共犯，全案移送苗栗地檢署偵辦。
第三岸巡隊今天上午9點15分按獲報案，第四巡防區通霄鎮頭窩海堤前方距岸約75公尺消波塊處，一艘小舢舨擱淺，通報線上鄰近巡邏組查證，發現小舢舨半沉，及1名大陸偷渡犯待援，岸巡人員協助脫困。
岸巡初步調查，偷渡犯自稱自駕小船朝東來台，因在外海絞網失去動力，擱淺沙洲進水，幾經潮水再帶至消波塊受困待援，經確認非法入境後逕行逮捕，另船上1件救生衣，後續擴大搜索及調閱相關影像，未發現其他共犯，偷渡犯說辭反復，案情尚待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言