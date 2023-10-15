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大陸男子駕小舢舨偷渡？ 擱淺苗栗通霄海邊遭查獲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲1名男子疑從大陸偷渡，但說辭反覆，海巡隊初步調查沒有其他共犯，全案移送苗栗地檢署偵辦。

第三岸巡隊今天上午9點15分按獲報案，第四巡防區通霄鎮頭窩海堤前方距岸約75公尺消波塊處，一艘小舢舨擱淺，通報線上鄰近巡邏組查證，發現小舢舨半沉，及1名大陸偷渡犯待援，岸巡人員協助脫困。

岸巡初步調查，偷渡犯自稱自駕小船朝東來台，因在外海絞網失去動力，擱淺沙洲進水，幾經潮水再帶至消波塊受困待援，經確認非法入境後逕行逮捕，另船上1件救生衣，後續擴大搜索及調閱相關影像，未發現其他共犯，偷渡犯說辭反復，案情尚待進一步釐清。

一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲大陸男子疑似偷渡非法入境。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲大陸男子疑似偷渡非法入境。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲大陸男子疑似偷渡非法入境。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲大陸男子疑似偷渡非法入境。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲大陸男子疑似偷渡非法入境。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一艘小舢舨今天上午擱淺在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊，海巡署中部分署第三岸巡隊據報，查獲大陸男子疑似偷渡非法入境。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

偷渡 消波塊 海巡署

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