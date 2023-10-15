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紅臉男改裝寶特瓶收納毒品 保大員警路檢眼尖抓毒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

葉姓男子日前開車行經台北市萬華區環河南路，遇北市保安警察大隊路檢，心神不寧、眼神飄忽不定看向右前座，員警眼尖發現門邊的寶特瓶竟有夾層，收納藏著一包裝有安非它命毒品的夾鏈袋，全案人贓俱獲，依毒品危害防制條例送辦。

據悉，本月13日深夜員警執行路檢勤務，發現葉姓駕駛滿臉通紅，懷疑有酒駕情勢，經查證葉姓男子身分時，葉男毒品前科累累，葉男大言不慚說「盡量看！」態度十分配合。

保大中隊長林德明指出，當時員警眼尖發現，葉男眼神不時飄向車輛右前座，員警發現包裹白紙、置物在車門上的寶特瓶可疑，瓶身恐已被改裝，隨即倒光清水，拔開瓶身分層、取出寶特瓶層內的夾鏈袋，查獲安非他命毒品約20公克，全案依法究辦。

警方呼籲，毒品不僅戕害國民身心健康，更影響家庭功能的健全發展，對社會具負面影響，將持續加強掃蕩毒品犯罪，淨化治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

葉男遭查獲持有安非他命毒品遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
葉男遭查獲持有安非他命毒品遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲毒蟲改裝寶特瓶藏毒。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲毒蟲改裝寶特瓶藏毒。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲毒蟲改裝寶特瓶藏毒。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲毒蟲改裝寶特瓶藏毒。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 北市 酒駕

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