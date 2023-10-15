廟會轎班生口角 警排除約制阻糾紛

台南市中西區某宮廟昨天舉辦開光儀典廟會遶境，昨晚9點多2名轎班人員，疑因之前兩人曾發生嫌隙，離開前雙方發生口角齟齬，在場員警立即上前制止約束及區隔，員警嚴正告誡及廟方人員勸止後，相關人等各自離去。

據了解，這家宮廟本月14日依規定申請開光儀典廟會遶境活動，於昨晚晚間9點多慶典活動結束後，因該宮廟所僱請2名轎班人員，疑因之前兩人自身嫌隙，離開前雙方發生口角齟齬。

台南市警二分局在場員警，立即上前制止約束及區隔，未衍生違序行為。後續也在員警嚴正告誡及廟方人員勸止後，相關人等各自離去。