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廟會轎班生口角 警排除約制阻糾紛

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市中西區某宮廟昨天舉辦開光儀典廟會遶境，昨晚9點多2名轎班人員，疑因之前兩人曾發生嫌隙，離開前雙方發生口角齟齬，在場員警立即上前制止約束及區隔，員警嚴正告誡及廟方人員勸止後，相關人等各自離去。

據了解，這家宮廟本月14日依規定申請開光儀典廟會遶境活動，於昨晚晚間9點多慶典活動結束後，因該宮廟所僱請2名轎班人員，疑因之前兩人自身嫌隙，離開前雙方發生口角齟齬。

台南市警二分局在場員警，立即上前制止約束及區隔，未衍生違序行為。後續也在員警嚴正告誡及廟方人員勸止後，相關人等各自離去。

警方說，遶境隊伍於昨天清晨8點，神轎6頂，20個陣頭，人數約800人，於昨晚9點25分返回宮廟，於繞境結束回到宮廟前，才發生口角衝突。

台南市某廟會轎班發生生口角衝突，南警排除約制阻糾紛擴大。記者黃宣翰／翻攝
台南市某廟會轎班發生生口角衝突，南警排除約制阻糾紛擴大。記者黃宣翰／翻攝

遶境 台南 神轎

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