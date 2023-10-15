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八旬翁持刀追砍媳婦 殺人未遂罪判3年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣8旬謝姓老翁不滿媳婦汪婦勸乾女兒搬離住處、懷疑汪婦要霸占財產，趁汪婦在家中拜拜時，涉嫌從後持西瓜刀砍殺，汪婦負傷逃脫。嘉義地方法依殺人未遂罪判刑3年，可上訴。

80歲謝姓老翁10餘年前返回嘉義縣梅山鄉獨居梅北村，近年來因行動不太方便，走路須靠助行器，由二兒子照料三餐；謝翁乾女兒搬進梅北村住處陪伴，但是卻被大媳婦汪婦規勸搬離，加上之前老翁想將房子過戶給3個兒子共有，也遭汪婦反對，更令他心生不滿。

今年4月21日上午汪婦到1樓神桌前拜拜，坐在後方沙發的謝翁愈想愈氣，涉嫌拿桌下西瓜刀朝她後頸砍殺，汪婦嚇得逃出家門，老翁又朝她額頭揮擊，造成汪婦第二頸椎突起骨折、後頸部及前額切割傷併肌肉損傷等傷害，所幸汪婦及時逃出門口。期間謝翁追擊時，西瓜刀掉在一旁，汪婦見狀將西瓜刀撿起丟到門外草叢，謝翁關起門來另取生魚片刀揚言不讓人進來，直到兒子從二樓翻入屋內搶下刀械，警方將謝翁帶回偵辦，檢察官複訊後，依殺人未遂罪嫌向地方法院聲請羈押獲准。

謝翁辯稱，只是一時氣憤拿刀隨便亂揮，想要嚇嚇她，沒有殺人的故意。

法院審理時汪婦表示，從來沒有聽說過要把房子改成登記由3位兄弟共有，更沒有反對房子過戶的事情。之前公公的乾女兒常把家裡弄的很髒亂念過她，公公不太高興，外面又有些閒言閒語，令人聽了不舒服，所以要求乾女兒搬出去，公公為此大發脾氣。

法官審酌，老翁法治意識不足，欠缺尊重他人生命、身體法益的觀念。犯後始終否認殺人未遂犯行，沒有坦然面對過錯。念在沒有前科、年邁，健康狀況不佳，處境堪虞，兼衡智識程度、喪偶、家庭生活、經濟狀況等。依殺人未遂罪，處有期徒刑3年。

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八旬翁涉嫌持刀追砍媳婦，法院依殺人未遂罪判刑。圖／本報資料照片
八旬翁涉嫌持刀追砍媳婦，法院依殺人未遂罪判刑。圖／本報資料照片

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