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天道盟主「鐵霸」出獄 五星酒店設宴接風
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富遭黃姓建商指控教唆妨害自由，被法院判處一年兩個月徒刑定讞，去年發監宜蘭監獄，昨天刑滿出獄，太陽聯盟總裁吳桐潭昨天替妻子慶生，地點選在台北市大直萬豪酒店，曾盈富受邀出席，也被視為接風洗塵，大批警方荷槍實彈在酒店門口攔檢，曾盈富也配合盤查，這也是出獄後首度在鏡頭前露臉。
昨天上午七點半，三輛千萬黑色勞斯萊斯抵達宜蘭監獄外，等待曾盈富出監；上午八點曾盈富踏出宜蘭監獄大門，車上六名「友人」立刻下車接應北返。
台北市刑大監控發現，曾盈富依照習俗未先返家，而是驅車直奔天道盟在內湖投資的日本料理店，曾盈富先過火爐去霉氣，再進入店內與天道盟長老「瑤山牛」等人寒暄，又前往營勝建設拜訪友人。
晚間重頭戲是接風宴，萬豪酒店今年初曾發生「明仁會之亂」，中山分局長陳金城不敢大意，規畫警力在酒店周邊加強盤查。
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