落網了！北市和平高中恐嚇大屠殺案 貼文者是該校男學生

日前在網路IG「和平黑特」粉專張貼恐嚇文章，指稱將在10月16日在台北市立和平高中進行屠殺！台北市警方今天查獲貼文者，就是和平高中的一名男學生，他因不滿校方因此貼文。

男學生家人今天得知兒子涉嫌恐嚇，既生氣難過，又表達支持男學生坦然面對錯誤，家人配合警方安慰男學生，勸說他坦承並負起該付責任。

警方並未透露男學生因為何事對校方不滿，據了解，可能是學校日前發生廁所偷拍事件，校方處置方式，引起男學生不滿。

和平高中10月10日晚上，社群平台遭不明人士貼恐嚇文章，內容是「警告和平同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點在靠近校門川堂附近，迎來一場大屠殺」、「我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。」

刑事局、台北市刑大、大安警分局合組專案小組調查，並報請台北地檢署指揮偵辦。

男學生為躲避偵查，利用匿名投稿軟體犯案，警方追查鎖定可疑嫌犯，今天持搜索票到男學生住處搜索，查扣涉案手機等證物。全案詢後依恐嚇公眾罪，移送台北地檢署偵辦。