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男子7案遭通緝還持爆裂物拒捕 這下得再加2罪
有毒品、傷害等7起案件分別遭桃園地方法院、地檢署通緝中的36歲男子吳知易，今年7月某夜被桃市警中壢分局員警循線得知躲藏在新中北路的出租套房內，大批警力上門查緝，吳嫌竟手持爆竹狀爆裂物揚言引爆，警匪僵持3小時才落幕，桃園地方檢察署偵結，將吳嫌依妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。
起訴指出，桃市警中壢分局偵查隊劉姓小隊長等人，今年7月19日得知遭桃園院檢發布7條通緝在案的嫌犯吳知易，躲藏在轄區新中北路某大樓402室出租套房內，當晚7點多前往查緝，詎料，吳嫌得知劉姓小隊長等人是警察，為抗拒逮捕，竟於當晚8點28分拿出爆裂物作勢點燃引信，以此脅迫警方。
中壢警方見狀退出屋內，雙方僵持並歷經3小時談判，吳嫌自認無法逃脫後，將爆裂物上以膠帶纏附的鐵釘拆下後，乖乖束手就擒，吳嫌遭逮後，警方於房內查扣爆裂物1個，毒品殘渣袋及吸食器。
檢察官認為，吳嫌明知友人小豪今年3月間，所贈筒內裝有火藥，以木屑封口插上引信，外層還包覆鐵釘的竹筒型爆裂物，具有相當大的殺傷力，為躲避警方追緝持以此要脅、拒捕，已觸犯妨害公務及槍砲彈藥刀械管制條例等罪。
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