攤商為停車糾紛起口角 竟掏槍恐嚇…蘆竹警逮到人

位於桃市蘆竹區文中路一段的桃農綜合農產品批發市場，昨凌晨有謝姓、葉姓攤商為搶停車位發生口角，其中，謝男竟疑似持槍枝恐嚇對方，案經桃市警蘆竹分局持續追查，鎖定謝男身分，並於今天下午將他追緝到案，初步清查謝男持有的是不具殺傷力的BB彈氣動玩具槍，警詢後依恐嚇罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

蘆竹分局說明，這起持槍恐嚇事件發生於昨天凌晨4點30分，正是桃農綜合農產品批發市場熱烈批發蔬果之際，44歲謝姓攤商因不滿葉姓攤商在市場搬運貨品太慢，導致他必須延後收攤時間，又因停車問題雙雙起口角，一時氣不過從車上拿出高爾夫球桿和1把外觀類似真槍的塑膠外殼玩具槍後恐嚇。警方今天下午已在謝男工作地點起出並查扣犯案使用的BB彈玩具槍，以及高爾夫球桿等證物，槍枝初步鑑驗證實為使用塑膠BB彈的氣動玩具槍，不具有殺傷力。

蘆竹分局呼籲，糾紛應透過合法途徑解決，絕不容許以暴力或恐嚇手段處理。同時，呼籲市民在遇到糾紛時保持冷靜，並即時報警處理，以免事態擴大。