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運毒車拒檢逃逸釀傷 駕駛遭「剪車」落網：看到警察緊張

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

潘姓男子今下午駕駛租賃車載送李姓女子，行經台北市內湖區因手持手機駕車遭員警攔檢，潘男拒檢逃逸，員警在南京東路六段截車逮人，帶返偵辦中。

警方調查，內湖分局東湖派出所林姓警員下午3時在內湖區石潭路上，發現46歲潘男手持手機開車，上前攔查，潘男拒檢，加速逃逸，林員追車至南京東路六段，吊車駕駛察覺異狀，以車頭「剪車」攔停潘男車輛，林員趁機上前，朝潘男車輛右前車燈開2槍喝阻，持警棍破窗逮人。

警方逮捕車上潘男、35歲李女，並起獲大麻、海洛因、一粒眠、搖頭丸、毒品咖啡包等各式毒品，2人初步僅稱「看到警察緊張所以逃跑」，毒品來源等確切案情有待調查。

林姓警員持棍破窗時雙手遭玻璃割傷，所幸送醫後無大礙。

警方表示，由於夜間停止訊問，將待明早製作筆錄進一步釐清案情，全案將朝違反毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務等罪方向偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

潘姓男子今下午駕駛租賃車載送李姓女子，行經台北市內湖區因手持手機駕車遭員警攔檢，潘男拒檢逃逸，員警在南京東路六段截車逮人，帶返偵辦中。記者李隆揆／翻攝
潘姓男子今下午駕駛租賃車載送李姓女子，行經台北市內湖區因手持手機駕車遭員警攔檢，潘男拒檢逃逸，員警在南京東路六段截車逮人，帶返偵辦中。記者李隆揆／翻攝

毒品 內湖 警察

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