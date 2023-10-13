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台南男酒駕肇事找友頂替 他不知遭通緝還藏毒自投羅網

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南52歲陳姓男子今晨在北區海安、和緯路口酒駕肇事，找來不知已遭通緝的45歲洪姓友人頂替，讓市警五分局員警不費吹灰之力逮個正著，更在洪男身上起出安非他命及吸食器，並循線找到站在現場附近觀察員警動態的陳男，經呼氣酒測值達0.46毫克，兩人均被送辦。

市警五分局和緯派出所據報，今凌晨0時許在北區海安與和緯路口處理一起車禍，現場洪男自稱是轎車駕駛，員警查核身分過程中發現，他是毒品及洗錢防制法通緝犯外，當場起出安非他命及吸食器。

然而，事故現場民眾指稱，洪男並非轎車駕駛，疑有頂替情事，員警立即調閱監視器，發現真正駕駛為陳男，因酒駕擔心罪加一等，車禍發生後就離開現場，並找來洪男出面頂替。隨後，警方找到在附近觀看的陳男實施酒測，酒測值達0.46毫克。

陳、洪兩人經警方帶返派出所內調查後，分別依毒品、公共危險、頂替等罪嫌送辦，並吊扣陳的轎車。另洪因洗錢防制法、毒品通緝部分則解送歸案。

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台南北區海安、和緯路口今晨發生一起車禍，沒想到陳男酒駕肇事，找來不知已遭通緝的洪姓友人頂替，還在洪男身上起出安非他命及吸食器。圖／讀者提供
台南北區海安、和緯路口今晨發生一起車禍，沒想到陳男酒駕肇事，找來不知已遭通緝的洪姓友人頂替，還在洪男身上起出安非他命及吸食器。圖／讀者提供
警方詢問後，分別依毒品、公共危險、頂替等罪嫌，將洪男（左）及陳男（中）移送法辦。圖／讀者提供
警方詢問後，分別依毒品、公共危險、頂替等罪嫌，將洪男（左）及陳男（中）移送法辦。圖／讀者提供
警方隨後找到在附近觀看的陳男（左）實施酒測，酒測值達0.46毫克。圖／讀者提供
警方隨後找到在附近觀看的陳男（左）實施酒測，酒測值達0.46毫克。圖／讀者提供

毒品 通緝 酒測

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