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內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

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內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區今午傳槍響，林姓警員在石潭路見攔檢1輛汽車時，駕駛拒檢加速逃逸、衝撞鄰車，雙方追逐至南京東路六段，林員朝車輛右前處開2槍，並徒手破窗逮人，從車上起出各式毒品，詳細案情正調查中。

警方初查，46歲潘姓男子駕駛租賃車，載著35歲李姓女子，下午3時許行經內湖區石潭路時，因形跡可疑遭東湖派出所林姓警員攔下，潘男拒檢逃逸、衝撞鄰車，林員緊隨其後，於南京東路六段截下潘男車輛。

林員先朝潘男車輛右前車燈處開2槍，見潘男消停，徒手敲破車窗逮人，過程中一旁民眾熱心協助，員警隨後於潘男車輛中起獲大麻、海洛因、一粒眠、搖頭丸、毒品咖啡包等證物，目前將潘、李2人帶返偵辦中。

據悉，由於林員追捕過程中，徒手破窗受傷，經送醫已無大礙；警方表示，詳細案情有待調查釐清。

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台北市內湖區今午傳槍響，林姓警員在石潭路見攔檢1輛汽車時，駕駛拒檢加速逃逸、衝撞鄰車，雙方追逐至南京東路六段，林員朝車輛右前處開2槍，並徒手破窗逮人，從車上起出各式毒品，詳細案情正調查中。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖區今午傳槍響，林姓警員在石潭路見攔檢1輛汽車時，駕駛拒檢加速逃逸、衝撞鄰車，雙方追逐至南京東路六段，林員朝車輛右前處開2槍，並徒手破窗逮人，從車上起出各式毒品，詳細案情正調查中。記者李隆揆／翻攝

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