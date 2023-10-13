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台菲舉行移民事務會議 宣示合作打擊人口販運

中央社／ 台北13日電

移民署今天表示，與菲律賓移民局簽署「移民事務及人口販運防制合作瞭解備忘錄」，雙方合作包含移民業務等內容，菲國移民局首長日前首次率團來台討論打擊人口販運等議題。

移民署發布新聞資料指出，菲律賓離台灣很近且移工是台灣的第3大輸入國，而菲律賓民眾與台灣民眾交往頻繁密切，菲國更是美國國務院評比各國防制人口販運，連8年名列第1級國家。

移民署表示，台灣與菲律賓在2020年10月19日簽署「移民事務及人口販運防制合作瞭解備忘錄」，為落實備忘錄，今年9月5日邀菲律賓移民局局長唐辛可率團來台，雙方也舉行第1次台菲移民事務會議，並針對移民業務、防制人口販運及未來合作等方向達成共識，宣示雙方強化交流及打擊人口販運決心。

移民署表示，菲律賓是台灣打擊人口販運的重要合作夥伴，今年首邀菲方移民局首長來台參加移民事務會議，深入交換共通議題，對促進國際執法合作深具意義。

移民署指出，為推動各項移民事務，已與22個國家簽訂移民事務協定或合作瞭解備忘錄，且每年與印尼、越南及日本等國輪流舉辦移民事務會議，由移民機關首長或副首長共同討論各項未來發展合作。

移民署表示，今年台菲移民事務會議是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，首次舉辦實體會議，也是台菲歷年在移民事務公務交流層級最高一次，彰顯台灣捍衛移民人權及打擊不法精神，深獲國際合作夥伴支持。

移民署 菲律賓

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