以烏龍茶代尿闖關 台南30多歲毒蟲緊張手抖當場被抓包

台南市警五分局昨日通知列管毒品調驗人口蔡姓男子到場採驗時，發現他神情緊張，尿液檢體看似烏龍茶湯，眼尖員警立即要求他重新排尿時，赫然發現他腰部黏貼塑膠袋，裡頭還殘留茶湯，再次採尿篩檢則呈現安非他命陽性反應，依涉毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，蔡男列管期間仍持續施用毒品，因擔心遭到驗出，異想天開想用其他液體調包送驗，企圖矇騙警方。但因員警堅守採驗程序全程監控，眼尖識破當場抓包。

蔡男昨下午5時許到分局報到接受尿液採驗，警備隊副隊長蘇靜修、偵查佐田博文將他帶到尿液檢驗室採檢，並在旁監看。但過程中發現他神情緊張且雙手發抖，排出的尿液顏色有異，看似烏龍茶湯。

員警見狀立即要求他撩開上衣將褲子鬆開皮帶，發現腰部有用膠帶黏著一包塑膠袋，袋內尚有殘餘茶湯色液體，立即要求他重新排尿，經初篩檢驗後呈安非他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌將他送辦。

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