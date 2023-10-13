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毒蟲擁槍租高雄老屋掩護不法 警闖毒窟驚呆見她懷孕還販毒
高雄鹽埕一對毒鴛鴦情侶41歲陳姓男子與39歲洪姓女子，日前被警方掌握他們與41歲許姓男子疑似非法販賣大量毒品，經鹽埕分局主偵並結合前鎮、旗山分局組成專案小組，經多日埋伏蒐證，上周四見時機成熟，一舉在七賢三路租屋處逮到3人，並起獲改造手槍及大量毒品，全案移送雄檢偵辦。
據了解，陳姓男子與洪姓女子為同居情侶，租用老舊公寓掩人耳目，進行毒品分裝及據點販售，不過，警方上周四前往搜索時，竟發現洪女已身懷六甲，預產期正是這個月底，讓警方相當訝異。
「全部都不要走！」警方喝令陳、洪、許等三人乖乖配合，並在現場起獲改造手槍2把、子彈72顆、三級毒品卡西酮咖啡包470包(毛重約800公克、土鳳梨包裝)、二級毒品安非他命13袋(毛重約11公克)、一級毒品海洛因3包、大麻種子1包、三級毒品愷他命2包及分裝袋、電子磅秤、記帳本等相關證物。
因陳、洪、許等三人涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪，全被移送高雄地方檢察署偵辦，而陳男目前已由高雄地方法院裁定羈押。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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