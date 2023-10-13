大盤毒梟自助洗衣店當販毒據點 保三警南投查獲10公斤K他命

保三總隊第二大隊今天發布，在南投縣草屯鎮某自助洗衣店，查獲10公斤多K他命，逮捕宋姓等3名男子，指宋疑利用自助洗衣店掩人耳目，以洗衣劑的香味掩蓋毒臭，卻是在洗衣店分裝毒品或販毒，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

保三第二大隊表示，因偵辦販毒案後向上追查毒品來源，7月間掌握宋姓男子疑是「大盤販毒集團」，長期在中部地區涉嫌販毒，便與台中、南投、高雄警方及刑事局中部打擊犯罪中心組專案小組，報台中地檢署指揮偵辦。

專案小組跟監蒐證，發現宋的手下住台中，要洗衣服不在台中洗，卻經常開車遠赴南投草屯鎮1家自助洗衣店，有違常理，懷疑其自助洗衣店內另有蹊蹺，7月30日持票搜索查緝，在後車箱找到1只提袋，發現裡面竟有15包的K他命毒品，總重共10公斤多，立即逮捕在洗衣店內的宋姓男子與同夥賴姓、黃姓2男子，另搜出疑似販毒所得33萬餘元。

保三第二大隊表示，宋等人利用自助洗衣店當掩護，卻在洗衣店分裝K他命，並當販毒據點，全案已依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，警方也將再追查大量K他命毒品的源頭。

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