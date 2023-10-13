影／兩女凌晨板橋街頭吵架「傳有人亮刀」 快打警力到場壓制

黃姓及吳姓女子二人今天凌晨在街頭發生爭執吵架，驚聞有人亮刀，引起附近民眾注意報案，轄區警方出動快打警力到場壓制盤查在場共四女兩男，黃、吳二女一見警方便改口是誤會一場，警方並在黃女友人李姓男子的賓士車內搜出一把武士刀及毒品，警詢後分別依違反社維法及毒品罪嫌送辦。

黃姓及吳姓女子二人今天凌晨在新北市板橋區街頭吵架，驚聞有人亮刀，轄區警方出動快打警力到場盤查。記者王長鼎／翻攝

新北市警方今天凌晨獲報，板橋區四維路上有多人聚集發生口角爭執，還疑似有人亮刀，轄區海山警方出動快打警力到場壓制盤查在場共四女兩男，發生口刀爭吵的黃姓女子（28歲）、吳姓女子（28歲）二女一見警方到場，黃女立即便改口說，日前曾與人有糾紛，錯認成吳女，雙方只是誤會一場。

警方逐一清查在場人，在黃女友人李姓男子（28歲）的賓士車內搜出一把未開鋒武士刀及少許毒品，將人黃姓及吳姓女子共4女2全數帶返派出所，警詢後，黃女、吳女二人依社維法函送新北地院板橋簡易庭裁處，陳男依違反毒品罪嫌移新北地檢署偵辦，現場查扣的武士刀，將送新北警察局鑑驗認定是否具有殺傷力。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885