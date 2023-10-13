海巡署龜吼安檢所前副所長 通風報信漁船瀆職罪起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼漁港安檢所林姓副所長，接到漁業署通報對某某漁船「注意檢查」後，涉嫌打手機給該漁船船東通風報信，告知要被調查、登檢。基隆地檢署昨天偵結，將林男依涉嫌瀆職罪章的洩密國防以外應秘密消息罪起訴。

檢方說，海巡各漁港安檢所主要工作，負責船舶進出港安檢及海岸安全維護，海岸及港口安全劃歸海巡署負責，安檢所成為位於港口及沿海近岸的執法單位。

基隆地檢署起訴書指出，2021年時，林姓男子時任龜吼漁港安檢所林姓副所長，前年8月間，檢廉接獲情報得知某漁船可能走私大陸漁獲，但林男接獲漁業署通知後，涉嫌致電一名船東，告知相關會被調查訊息。

檢廉約談林男並查扣手機，7萬元交保，林男案發後已調職，申請提前退伍，他供稱，以為漁業署通報不算機密，才會通知船東。

基隆地檢署指出，注檢漁船通知屬重要勤務消息，屬於巡防業務類公務機密，公務人員應負有保密義務，以林男涉犯刑法瀆職罪章洩密國防以外應秘密消息，將林男起訴。

律師表示，刑法瀆職罪章第132條第1及第2項規定：「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。 因過失犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金」。

海巡署龜吼安檢所前副所長，通風報信漁船瀆職罪起訴。記者游明煌／攝影
海巡署龜吼安檢所前副所長，通風報信漁船瀆職罪起訴。記者游明煌／攝影

安檢 海巡署 基隆

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