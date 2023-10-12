鑽石大樓28名外籍女「5輛車」坐不下 移送時低頭遮掩...主嫌一派輕鬆

北市萬華警方昨天部署大批警力，攻堅艷名遠播的鑽石大樓，查獲31名應召女、5名嫖客、7名負責人，並在他處逮獲應召站主嫌陳明傑，警詢後犯嫌8人被依組織犯罪、妨害風化罪移送法辦；賭客、應召女依社維法裁罰。28名外籍應召女事後被移民署帶回，人數過多，需要5輛車才能載完，上車時，陳明傑的「小老婆」看到鏡頭低頭遮掩，陳移送時卻一派輕鬆，形成強烈對比。

警方調查，陳明傑（43歲）是頭北厝幫出身，後來改投靠華西街幫，更自稱「東三會」會長，約兩年前聞到鑽石大樓一樓一鳳商機「插旗」，在大樓承租約50個房間經營；小姐一次性服務收1500元至2000元，陳會抽700元當作佣金，陳光是佣金月入就破百萬。

陳明傑作風強勢，在鑽石大樓安插許多小弟防止鬧事，也多次跟竹聯幫虎堂、明仁會新店分會等，因爭奪情色利益發生衝突。轄區萬華警方循線蒐證，報請台北地檢署偵辦，昨天晚上11點多逾80名警力攻堅並在附近陳明傑住處逮捕他，陳跟越南籍逾期居留女友待在一塊，2人一度轉身從後門小巷逃逸仍遭壓制逮捕。

破門影像曝光，只見特勤員警兵分多路攻堅，用鐵撬、錘子破門進屋，大喊「這邊這邊，撞撞撞」、「手舉高手舉高，靠右靠右」、「有人嗎？」、「進進進」。警方清查，共逮獲外籍應召女27人、台籍應召女4人、嫖客5人、犯嫌7人。