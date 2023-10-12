加強淨化選前治安 新北警1個月逮336人扣近3萬克毒品

為防止毒品四處流通氾濫影響社會治安，同時強化選前治安，新北警近1個月內執行掃蕩毒品專案，自9月起迄今共計查獲各類毒品案件280件逮捕336人，並查扣各級毒品2萬9634公克、混合式毒品4649包、查扣販毒贓款1百多萬元，其中還破獲4間混合式毒品分裝場，起獲衝鋒槍1把，確實截斷供毒管道，查緝成效斐然。

新北市警局表示，維護選前治安狀況穩定，是警方首要任務之一，因此為避免不肖分子藉機販毒，並防範公共營業場所被毒品藥頭入侵，近期由各分局針對可能隱藏在社區大樓毒品據點以及利用特定營業場所販毒等不法情事，配合反毒通報網及警民合作線索進行全面查緝。

其中涉嫌經營毒品分裝場的李姓男子，承租新板特區豪宅進行販毒，新北市刑大蒐證多時後一舉搗破逮捕李姓主嫌等3人，並查獲毒咖啡包、海洛因、安非他命、卡西酮、分裝器具、真空封口機等證物，還在嫌犯車內查扣衝鋒槍一把及多發子彈，及時肅清槍毒惡瘤。

新北市警察局長廖訓誠表示，打擊犯罪沒有假期，新北市將透過綿密布建反毒通報網，針對毒品案件情資積極查緝、斷根溯源，防止毒品透過各種管道入侵社區，真正做到切斷毒品來源，以維護新北市選前治安狀況穩定。

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