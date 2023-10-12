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影／新板特區豪宅驚見衝鋒槍 新北警搗破毒品分裝場逮3嫌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑警大隊日前接獲線報，32歲李姓男子在板橋新板特區承租豪宅經營毒品分裝場並販毒。警方經多日蒐證見時機成熟日前展開查緝，當場逮捕李男夫妻及1名共犯，起獲咖啡包、海洛因、安非他命、卡西酮等毒品，還在李男賓士車上查獲1把毒蜘蛛M4衝鋒槍，詢後將李男等3人依毒品、槍砲等罪嫌送辦。

據了解，有多項毒品前科的李姓男子，涉嫌與妻子及1名友人共同販毒，李男為躲避警方查緝，在板橋新板特區以每月2萬8千元價格承租豪宅作為分裝場，在酒店、夜店販售毒咖啡包、卡西酮、安非他命及海洛因等毒品。李男為防遭到黑吃黑，還在車上隨身攜帶俗稱黑蜘蛛的M4衝鋒槍防身。

新北市刑大半年前接獲線報展開蒐證，發現李男駕駛賓士車四處販毒，並懸掛假車牌躲避查緝，其中李男最愛的是1塊6666的車牌，取其寓意66大順，冀望販毒能夠一切順利。警方經多日蒐證見時機成熟後，前天前往新板特區這間豪宅查緝，見屋內有人開門立即一擁而上衝進屋內，當場逮捕李男等3人，並查扣各式毒品、分裝器具及衝鋒槍、子彈等證物。

李男警詢時矢口否認販毒及擁槍，辯稱毒品、槍枝是朋友寄放的，但警方因蒐證明確罪證確鑿，詢後將李男等3人依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣毒品及槍枝。記者黃子騰／攝影
警方查扣毒品及槍枝。記者黃子騰／攝影
警方起獲黑蜘蛛衝鋒槍。記者黃子騰／翻攝
警方起獲黑蜘蛛衝鋒槍。記者黃子騰／翻攝
警方將李男等3嫌依毒品、槍砲等罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將李男等3嫌依毒品、槍砲等罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將李男等3嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將李男等3嫌送辦。記者黃子騰／翻攝

毒品 販毒

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