聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新板特區豪宅驚見衝鋒槍 新北警搗破毒品分裝場逮3嫌
新北市刑警大隊日前接獲線報，32歲李姓男子在板橋新板特區承租豪宅經營毒品分裝場並販毒。警方經多日蒐證見時機成熟日前展開查緝，當場逮捕李男夫妻及1名共犯，起獲咖啡包、海洛因、安非他命、卡西酮等毒品，還在李男賓士車上查獲1把毒蜘蛛M4衝鋒槍，詢後將李男等3人依毒品、槍砲等罪嫌送辦。
據了解，有多項毒品前科的李姓男子，涉嫌與妻子及1名友人共同販毒，李男為躲避警方查緝，在板橋新板特區以每月2萬8千元價格承租豪宅作為分裝場，在酒店、夜店販售毒咖啡包、卡西酮、安非他命及海洛因等毒品。李男為防遭到黑吃黑，還在車上隨身攜帶俗稱黑蜘蛛的M4衝鋒槍防身。
新北市刑大半年前接獲線報展開蒐證，發現李男駕駛賓士車四處販毒，並懸掛假車牌躲避查緝，其中李男最愛的是1塊6666的車牌，取其寓意66大順，冀望販毒能夠一切順利。警方經多日蒐證見時機成熟後，前天前往新板特區這間豪宅查緝，見屋內有人開門立即一擁而上衝進屋內，當場逮捕李男等3人，並查扣各式毒品、分裝器具及衝鋒槍、子彈等證物。
李男警詢時矢口否認販毒及擁槍，辯稱毒品、槍枝是朋友寄放的，但警方因蒐證明確罪證確鑿，詢後將李男等3人依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言