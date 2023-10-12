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高雄通緝犯遇警逃逸跑百米 栽在北體學院出身特警手上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

戴姓男子和王姓男子夜晚駕車在高雄市三民區一處巷弄，因行跡鬼祟被3名保大特警撞見，戴心虛下拔腿就跑，台北體育學院出身、從警7年的特警黃藏慶追了百公尺發現戴躲在民宅雜物處將他揪出，並起出3包毒咖啡及毒品殘渣，查出戴是強盜和毒品通緝犯。

高市保安大隊特勤中隊警組劉耀庭、黃藏慶和林政佑，9日晚上8時25分許執行轄區線上巡邏勤務，巡經高雄市三民區褒忠街103巷時，見前方一輛轎車形跡可疑，欲趨前盤查時，車上的戴姓男子（46歲）下車，丟下友人王姓男子（38歲），拔腿逃離現場。

當時黃藏慶和林政佑下車尾追，台北體育學院畢業專練田徑的黃警發揮飛毛腿的腿功，追了約百公尺，見戴鑽入公寓民宅的雜物之間，一把將戴揪出，並在其身上背袋中查獲3包毒咖啡包和有安非他命殘渣的吸食器。

警方盤查戴、王兩人身分，發現戴男今年7月和10月分別因毒品案和強盜案被高雄地檢署發布通緝，戴坦承吸毒；警詢後，將戴男解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦；王男則依關係人採尿送驗。

保大指出，105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年；台北體育學院畢業的黃警，是田徑好手，畢業後曾短暫在彌陀國中擔任體育老師，因從小志願當警察，報考特考順利從警，今年4月從澄觀所調入，從破獲上百包毒咖啡包案。

分隊長鄭哲維表示，穿上特警制服的學弟黃藏慶，英姿煥發，特警形象帥氣，會讓人想被逮捕，雖已婚，但仍不減英勇警察的人氣。

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北體學院出身的高雄保大特警黃藏慶（中）和同仁林政佑(右)一起追緝逮捕的通緝犯戴姓男子。圖／保大提供
北體學院出身的高雄保大特警黃藏慶（中）和同仁林政佑(右)一起追緝逮捕的通緝犯戴姓男子。圖／保大提供
北體學院出身的高雄保大特警黃藏慶（紅圈處）和同仁林政佑一起追逃逸的通緝犯戴姓男子。記者石秀華／翻攝
北體學院出身的高雄保大特警黃藏慶（紅圈處）和同仁林政佑一起追逃逸的通緝犯戴姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄戴姓通緝犯(前，短褲者)在巷弄遇保大員警逃逸百米，栽在北體學院出身特警黃藏慶手上，和同車友人王姓男子（後者）同被逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄戴姓通緝犯(前，短褲者)在巷弄遇保大員警逃逸百米，栽在北體學院出身特警黃藏慶手上，和同車友人王姓男子（後者）同被逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄戴姓通緝犯(右)在巷弄遇保大員警逃逸百米，栽在北體學院出身特警黃藏慶手上，和同車友人王姓男子同被逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄戴姓通緝犯(右)在巷弄遇保大員警逃逸百米，栽在北體學院出身特警黃藏慶手上，和同車友人王姓男子同被逮捕。記者石秀華／翻攝
105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年，服務於保大特勤中隊，特警形象帥氣。圖／保大提供
105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年，服務於保大特勤中隊，特警形象帥氣。圖／保大提供
105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年，服務於保大特勤中隊，外表形象帥氣。圖／保大提供
105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年，服務於保大特勤中隊，外表形象帥氣。圖／保大提供
105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年，服務於保大特勤中隊，圖為黃警訓練情形。圖／保大提供
105年特考班畢業的黃藏慶（34歲），從警5年，服務於保大特勤中隊，圖為黃警訓練情形。圖／保大提供

毒品

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