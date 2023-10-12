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北市和平高中遭網路恐嚇大屠殺 北市警巡邏增5倍
台北市和平高中黑特版，遭不明人士貼文，稱將在10月16日中午在學校大屠殺，目前轄區大安警分局與北市刑大、刑事局共組專案小組積極偵辦；台北市議會員張志豪指出，因攻擊方式不明，要求警察局以學生安全為第一優先，大安分局表示，這幾天加強巡邏，較平時增加5倍，學生夜間晚自習也全部停止。
和平高中10月10日晚上在社群平台遭不明人士貼恐嚇文章，內容是「警告和平同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點在靠近校門川堂附近，迎來一場大屠殺」，目前文章已被下架。北市警局上午在議會警衛委員會工作報告，針對調查情況，局長張榮興表示版主是在國內，但留言是在境外。
議員張志豪指出，因恐嚇文章中沒有說用什麼方式執行，他要求警察局思慮要更嚴謹，對方不知道是要用喬裝？或是什麼方式執行，並不知道，應以安全為第一優先考量。
張榮興指出，第一時間發生在假日，學校無人上班，但第一時間就聯繫學校，加強檢查並派員駐守，積極處置，據調查恐嚇來源，版主在國內，但留言是在境外，目前由刑事局和轄區大安分局和北市刑大偵辦中。
大安分局表示，從10日接到學校通報，已經到校園重點區域做調查，連假後昨天是第一天上下課，有加強守望勤務 和警網巡邏，已增加5倍，從昨天到指定日期，已經加強勤務規畫，校園也由教官要求安全巡守，學生夜間晚自已經停止。
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