雲林前縣議員顏旭懋走私巨量安毒 今二審仍判無期徒刑

雲林前縣議員顏旭懋海上走私市值10億元安非他命798公斤，今年4月初被屏東地方法院判處無期徒刑，褫奪公權終身，且因運毒案曝光，4月底，顏男民進黨籍遭黨中央開除；不過，顏堅不認罪，上訴高等法院高雄分院，今天判決出爐，維持一審原判，全案仍可上訴。

判決書指出，前年初顏旭懋密謀海外運毒，開始四處尋覓同夥，他透過黃姓友人居中牽線，原計畫以陳姓船東的漁船「祥湧6號」為掩護，由莊姓船長的漁船「漁百財9號」」在東沙島外海，負責接運安毒入港，藉此大撈一筆。

怎料，出海前夕計畫大變，原定運毒的漁百財9號因修繕未成，前年4月28日莊男臨時改駕駛「祥湧6號」出海，顏將走私交易經緯度及數量寫在紙條密封紅包內交予莊男，之後按計畫於東沙島東南方90海浬，向不明船隻接駁二級毒品安非他命，並分裝在38只麻布袋裡。

「祥湧6號」於5月10日返回屏東東港，莊男為躲避安檢先謊稱自己身體不適，無漁獲返航，另方面向顏旭懋等販毒集團主張，拿到全額報酬才願下貨，逼顏得親自前往高雄會面深談，事後雙方談妥，由顏派人先扛走4袋安毒變現付清尾款。

不過，5月11日上午9時許，莊男與陳男合力要將安毒下貨搬上車時，卻發生「巨量毒品」小客車根本塞不下的意外插曲。

由於，莊男此趟卸貨方式不尋常，引來鹽埔漁港安檢所人員上前盤查，莊、陳與搬運同夥嚇得鳥獸散，後車箱車門都來不及關上，一袋安非他命不慎掉落地面，因而揭露這起巨量毒品走私案。

案發當時，顏男仍為議員身份，販毒同夥為求輕判，將顏為「幕後金主」的身分抖出，屏東地檢因顏、莊、陳等罪行重大，分別宣判三人無期徒刑並褫奪公權終身。三人不服上訴，陳經最高法院改判17年半定讞，而莊二審將已扣案所得沒收，並維持原刑度。

今天高分院對顏旭懋採視訊宣判，仍維持無期徒刑的刑度，褫奪公權終身，全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885