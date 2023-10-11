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幫朱國榮偷渡到菲國！超跑業者「友情協助」過程曝 攜遊艇船員自首
國寶集團總裁朱國榮因炒股、內線交易案被判刑，他棄保潛逃，從台南市搭乘遊艇偷渡菲律賓，外傳從菲國搭機至澳洲，再飛往南太平洋島國萬那杜。超跑業者周哲男涉協助偷渡，上月底由律師陪同向刑事局自首。
據調查，朱國榮上月7日最後一次赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，在三張所附近搭國寶公司的汽車離開後換車，當天由周哲男駕車載至台南；周安排遊艇從基隆市八斗子航行至安平港，隔天凌晨載朱到菲律賓佬沃。
周透過律師聯繫刑事局，上月底與駕駛遊艇的1名船長、2名船員，由律師陪同赴刑事局自首。據悉，周坦認「友情協助」開車接送及安排遊艇，船長及船員也坦承載送，因非現行犯，警詢後請回。
依入出國及移民法，任何人不得使受禁止出國處分的國民出國，違反處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。
外傳朱落腳萬那杜，萬那杜推動「投資移民」，約台幣4百萬元可取得該國國籍，且與台灣執法機關交流甚少，加上朱財力雄厚、為人海派，增加緝捕遣返難度。
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