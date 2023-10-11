走私470公斤安毒！綠營雲林縣前議員當毒團金主 今裁定再押2個月

民進黨籍雲林縣前縣議員顏旭懋，被控擔任販毒集團金主，利用漁船走私470公斤安毒，若成功流入市面，至少可獲利3.5億元，不料毒品抵台時，因同夥掉落裝毒布袋意外曝光走私企圖，一審顏旭懋被判無期徒刑，褫奪公權終身，二審預計明天宣判，顏目前在押，高雄高分院考量顏恐有逃亡企圖，裁定延押2個月。

顏旭懋曾任雲林縣土庫鎮鎮民代表，後來當選縣議員並成功連任，前年4月因涉入毒品走私，且擔任販毒集團的金主，被民進黨開除黨籍。

檢警調查，顏旭懋前年與數十人共謀以漁船「祥湧6號」走私安非他命毒品，粗估進入台灣後，每公斤可售75萬元，獲利約3.5億元。

前年4月間，「祥湧6號」在東沙島附近海運接駁30袋安非他命，總重達640公斤，同年5月運進東港，但運送時被岸巡人員發現，循線瓦解販毒集團，不過仍有270公斤、市值逾2億元毒品流入全台各地。

顏旭懋一審判無期徒刑，船東陳耀華、船長莊啟義同樣被判無期徒刑，褫奪公權終身，檢警查扣上千萬元犯罪所得，另有6名共犯被判處13年半不等徒刑，陳耀華經上訴最高法院，改判17年半確定。

今年8月，高雄高分院針對船長莊啟義涉案部分宣判，合議庭認為莊犯行明確，走私毒品之數量龐大，並迅速自本島南部（屏東）運輸擴散至中部（彰化）、北部（新竹），仍維持一審無期徒刑，褫奪公權終身。

至於顏旭懋涉案部分，二審訂於明天上午宣判，顏旭懋從前年12月被查獲羈押迄今，合議庭認為顏旭懋參與走私的安毒總毛重470公斤，純質淨重371.3公斤，數量甚鉅，考量毒品走私常伴有逃亡高度可能，裁定延押2個月。

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